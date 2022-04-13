İndirim kuponlu ekmek dönemi

Gaziantep’te 2 lira 50 kuruş olan ekmeği 1 lira ucuz almaları için vatandaşlara indirim kuponu dağıtıldı. CHP’liler “Bu ekmek karnesidir. Çok üzüntü verici” dedi.

Ahmet KAYA

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Fırıncılar Odası arasında geçtiğimiz gün bir protokol imzalandı. Vatandaşlar için ekmekte 1 liralık indirim kuponları hazırlandı. Bu kupon ile 2 lira 50 kuruş olan ekmek 1 lira elli kuruşa satın alınabilecek. Protokol gereği aradaki fark belediye bütçesinden ödenecek. CHP Şehitkamil eski İlçe Başkanı Umut Yılmaz, AKP'nin 20 yıldır iktidarda olduğunu belirterek, “Onlar dağıtılan kartlara ‘İndirim Belgesi' diyor ama bize göre karne” dedi ve ekledi: “20 yılı aşkın bir süredir iktidarda olan bir partinin bu gün geldiğimiz noktada savaş dönemlerinde yaşanan ekmek karnelerini görmek üzüntü verici.”

GIDA YARDIMI OLACAK

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise bunun bir karne olduğu iddialarını reddetti ve 126 bin dar gelirli aileye aylık 150 ekmeği 1 TL indirimli olarak vereceklerini söyledi. Şahin, “Karne, piyasada bulunmayan bir şeyin ne kadar alınması gerektiğine ilişkin sınırlandırma belgesidir. Ekmekte sıkıntı yok. Bizim yaptığımız destektir. Ramazanda 150 milyon TL'lik gıda paketi yardımı da yapılacak” ifadelerini kullandı.

Marketlerde geçerli değil

CHP Şehitkamil eski İlçe Başkanı Umut Yılmaz belediyenin 1 liralık indirim kuponunun marketlerde geçmediğini söyledi. Yılmaz, indirimli ekmek kartlarının marketlerde de geçerli olması konusunda çalışmada bulunulmasını isterken, “Vatandaşlarımız sadece Suriyelilere tanınan haklardan faydalanmak istiyor” diye konuştu. Dar gelirlilere piyasa fiyatından 1 lira daha ucuz ekmek alma imkanı sağlayacak protokole ilişkin kararı, Gaziantep Valisi Davut Gül de sosyal medya hesabından, “Dar gelirli hemşerilerimiz somun ekmeği fırınlarımızdan 1,5 TL'den satın alabilecek. Aradaki farkı, belediyemiz karşılayacak” mesajıyla duyurdu.