IŞİD Türkiye’de şirket kurup kara para aklamış

İstanbul, Kayseri ve Hatay’da birden fazla paravan şirket kurup bu şirketler üzerinden aklanan kara paraları terör örgütü IŞİD'e döviz cinsinde aktardıkları belirlenen 19'u Suriye uyruklu 20 zanlı istihbarat birimlerinin uzun takibi sonucu deşifre edildi.

Özgür CEBE

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Türkiye'de sığınmacı olarak oturma izni aldıktan sonra kendilerine iş insanı görünümü verip İstanbul, Kayseri ve Hatay'da kurdukları paravan şirketler üzerinden kara para aklayarak Suudi Arabistan, Katar, Mısır gibi ülkelere para transferi yaparak terör örgütü IŞİD'e maddi destek sağladıkları belirlenen 20 zanlı uzun süre istihbarat birimleri tarafından teknik ve fiziki takibe alındı.

Zanlıların döviz cinsinde yüklü miktarda Türkiye üzerinden farklı ülkelere para transferleri yaptıkları belirlenince operasyon için düğmeye basıldı. Paravan şirketler üzerinden kara para aklayan bu kişilerin banka hesap hareketleri donduruldu. 55 milyon lira paraya da el konuldu.

İSTANBUL’DAN MISIR, KATAR VE ARABİSTAN’A PARA TRANSFERİ

İstanbul'dan Hatay'a kadar farklı illerde ikamet eden yabancı uyruklu zanlıların, doğrudan IŞİD'in Türkiye Emirine bağlı terör örgütünün kara para aklama trafiğini kontrol ettikleri belirlendi. Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) raporuna göre, zanlıların Türkiye üzerinden akladıkları kara paraları havale transferi yaparak bazı Arap ülkelerindeki banka hesaplarına aktardıkları tespit edildi.

Merkez adresi İstanbul gösterilen El Haram Hawala Gıda Tekstil Otomotiv Sanayi Ticaret Limitet Şirketi'nin legal faaliyet görünümüyle 2011 yılından bu yana terör örgütü IŞİD'e dolaylı yoldan para aktarımı yaptığı, Suriyeli Ekrem Asmari'nin bu şirketin kâğıt üzerindeki sahibi olduğu ve belirli komisyon karşılığında Mısır'daki bazı hesaplara aktardığı belirlendi.

SUUDİ ARABİSTAN’DAKİ İSLAMİ ŞAM DERNEĞİNİN KİLİT ROLÜ

Ekrem Asmari ile Kayseri'de ticaretle uğraşan Qayis Merzaqi'nin de yüklü miktarda USD cinsinde parayı Yaman El Hassan'ın hesabına aktardığı, Hassan'ın da bu paraları farklı tarihlerde nakit çektiği, ya da dikkat çekmemek için Arap ülkelerinde yaşayan birden fazla kişi veya kuruluşun hesaplarına aktardığı ortaya çıkarıldı.

Suudi Arabistan'da faaliyet yürüten İslami Şam Derneği çalışanı Ammar Abdoul Cawad'ın 30 farklı işlemle Türkiye'ye 10 milyon TL karşılığı döviz cinsinde para transferi yaptığı, bu paranın da Yaman El Hassan tarafından nakit çekildiği belirlendi. Kuveytli petrol zengini Hajjej El Ajmi'nin de IŞİD'e mali destek sağlamak için topladığı fonları Suudi Arabistan'daki İslami Şam Derneğine aktardığı için ABD'de hakkında dava açıldığı, Kuveytli bu işadamının topladığı paraların İslami Şam Derneğinin Türkiye'deki hesabına yatırılması talimatı verdiği öğrenildi.

DİKKAT ÇEKİNCE BAŞKA ŞİRKET KURDULAR

Katar'ın başkenti Doha’da yaşayan Mouhammad Al Mezael'in, Katar'daki Gulf Exchange Company adlı finansal hizmet sağlayıcı şirketi üzerinden Türkiye'ye yüklü miktarda ABD doları aktardığı, bu transferin IŞİD'in Suriye'deki para trafiğini kontrol eden mali ve lojistik işler sorumlusu Samir İdris'in talimatıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Al Haram Hawala Gıda Tekstil Otomotiv Sanayi Ticaret Limitet Şirketi'nin yoğunluk kazanan yüklü para transferleri dikkat çekici noktaya varınca İstanbul merkezli faaliyetlerine son verip bu kez Arasta İthalat İhracat Dış Ticaret Limitet Şirketini kurup bu isim altında para transferlerini yaptıkları belirtildi.

BİRBİRİNİ TANIMIYORLAR AMA MİLYONLAR ELDEN ELE GEÇİYOR

Birbirlerini tanımayan zanlıların kurdukları Hawala adlı sistemle Türkiye'deki bankalar aracılığıyla hesaplar arası transferler yaparak IŞİD'e sağlanan kara parayı Suriye'ye aktardıkları, bir kısım paraların da fiziki olarak elden ele Hatay'daki gizli örgüt kuryelerince fiziki olarak Suriye'ye aktarımının yapıldığı tespit edildi.

Yakalanan tümü Suriyeli zanlıların aralarında gerçekleştirdikleri yüklü miktarda para transferlerini ticari şirket kurmuş olmalarına rağmen ticari bir ilişki ile izah edemedikleri gibi aralarında hiçbir ticari faaliyet ilişkisi de bulunmadığı ve birbirlerini tanımadıkları belirlendi. Haklarında Hatay Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılan 20 sanığın terör örgütü IŞİD'in hiyerarşisi içinde yer alıp emir, komuta zinciriyle yasadışı yollardan finans sağlama suçunu işlediklerine dikkat çekildi.

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