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İstanbul’da hafta sonu bu yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Yarı Maratonu için Cumartesi ve Pazar günleri trafiğe kapatılacak yollar ile alternatif güzergahlar belirlendi.

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İstanbul’da hafta sonu bu yollar trafiğe kapatılacak

Pazar günü düzenlenecek olan İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle kentte trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar açıklandı. Alınan karar doğrultusunda;

Cumartesi günü saat 17.00 ile Pazar günü saat 14.00 arasında kapanacak yolar,

-Yenikapı Meydan önündeki çift yönlü yol etkinlik alanı varyant üstü

Pazar günü saat 02.00 – 14.00 arası kapanacak yollar,

– Samatya Güney Yol, Sahil Kennedy Güney Yol, Sirkeci Sultanahmet Ayrımı, Yenikapı İDO arası

– Namık Kemal varyant dönüşleri
– Yenikapı Etkinlik Alanından Namık Kemal varyant Güneye bağlantı
– Sahil Kennedy Kuzey, Avrasya Tünel Aksaray Ayrımları, Namık Kemal varyant arası
Pazar günü saat 06.00 – 13.30 arası kapanacak yollar,
– Ayvansaray Caddesi çift yönlü olarak
Atatürk Bulvarı'ndan Ragıpgümüşpala Caddesi ve Abdulezelpaşa Caddesi istikametlerine bağlantı yolları

– Reşadiye Caddesi çift yönlü olarak
– Ragıpgümüşpala Caddesi çift yönlü olarak
– Abdulezelpaşa Caddesi çift yönlü olarak
– Kadirhas Caddesi çift yönlü olarak
– Mürselpaşa Caddesi çift yönlü olarak
– Galata Köprüsü çift yönlü olarak
– Ankara Caddesi Hamidiye Kavşak'tan Sirkeci istikametine kapatılacak.
– Ayvansaraydan Sirkeci istikameti kapalı, Eyüp istikamet kapalı olacaktır.
– Yevadut Caddesi'nden akım D100 Kuzey istikametine yönlendirilecek, Ayvansaray istikameti
akım verilmeyecek.

– Savaklar Caddesi'nden Ayvansaray'a iniş Balat Sahil yoluna katılımlar
– E5 Güney Ayvansaray'a inişler
27.03.2022 Pazar günü saat 06.00 – 14.00 arası kapanacak yollar
– Gülhane Parkı Sahil Alt Girişleri
– Cankurtaran(Ahırkapı Sokak ve Ahırkapı İskele Sokak'tan sahil istikametine dönüş
yapılmayacaktır.)
– Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesi'nden sahil istikametine dönüş
yapılmayacaktır.)

– Kumkapı (Işıl Sokak, Kumluk Alt Geçidinden, Kumkapı Alt Geçidinden Sahil Kuzey Fatih Belediyesi Halı Saha çıkışlarından, İskele Meydanı Sokak'tan sahil kuzeye akım verilmeyecek.)
– Namık Kemal Caddesi Sahil Kennedy Bağlantısı kapatılacaktır.
– Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi Bağlantısı kapatılacak (akım varyant üstünden geri döndürülecek.)

– Sahil Kenndy Kuzey Yol Avrasya Tünelden Aksaray Ayrımları
– Samatya Güney (Sahil Kennedy transit yol ile Avrasya Acil Çıkışlar dâhil (Avrasya Tünel gidiş
geliş açık olacak şekilde ) Ayvansaray'a kadar gidişli gelişli bağlanan tüm yollar trafiğe kapatılacaktır.)

Kapanan yollara yönelik alternatif güzergahlar ise şöyle;

– Atatürk Bulvarı
– Avrasya Tünel
– Atatürk Köprüsü
– Haliç Köprüsü
– Vatan Caddesi
– Millet Caddesi
– Fevzipaşa Caddesi
– D 100 Kuzey Güney Yol
– Türkeli Caddesi
– Aksaray Caddesi
– Namık Kemal Caddesi (İDO'ya gidiş geliş yapan araçlar)
– Orgeneral Nafız Gürman Caddesi
– Kızılelma Caddesi
– Onuncu Yıl Caddesi
– Sahil Kennedy Caddesi Samatya Güney Yenikapı Etkinlik Alanı Dönüşleri
– Sahil Kuzey Kennedy Caddesi Samatya çıkışlarından gidişli gelişli Havuzlu kavşağa kadar
– Küçük Langa Aralığı Caddesi

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