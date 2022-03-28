İstanbul’da kentsel dönüşüm: ‘Sözleşme yok, proje yok, baskı var’

İstanbul Okmeydanı, Fetihtepe Mahallesi'nde vatandaş kentsel dönüşüme zorlanıyor. Tebligatlarla evleri boşaltılmak isteniyor, adres işlemi yapılmıyor, altyapı hizmetleri kesilmekle tehdit ediliyor.

Sozcu.com.tr

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İstanbul Okmeydanı Fetihtepe Mahallesi'nde kentsel dönüşümün 2020 yılının sonunda başlaması planlanıyordu. Fakat Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile burada yaşayan mahalleli arasında anlaşma sağlanamadı.

Fetihtepe Mahallesi'nde yaşayanlar gerçek değerinin çok altında ücret ödenerek evlerinin yıkılmaya çalışıldığını, TOKİ'nin yapacağı yeni evler için de 240 ay vade ile borçlandırılmaya çalışıldıklarını söylüyor. Bu dönüşüme karşı çıktıkları için de 27 Mart Pazar günü bir yürüyüş yapan mahalleli, zorla değil adil, şeffaf ve rızaya dayalı bir kentsel dönüşüm istediklerini dile getirdi.

BELEDİYEDEN TEBLİGATLAR GİRMEYE BAŞLADI

Ocak ayından beri Beyoğlu Belediyesi, evlerini boşaltmaları için mahalleliye sürekli tebligat gönderirken bu ay da kiracılara ve esnafa tebligat göndermeye başladı. Bununla birlikte mahallelinin aktardığına göre belediye yetkilileri tarafından evleri boşaltmadıkları takdirde su, doğalgaz gibi altyapı hizmetlerinin kesileceği de söyleniyor.

PROJEYE İLİŞKİN HİÇBİR KESİNLİK YOK

Projeye karşı 200'e yakın bireysel dava olduğunu söyleyen Onur Cingil, yürütmeyi durdurma kararları olan dosyalar olmasına rağmen belediye ve bakanlığın ısrarına devam ettiğini belirtti.

Cingil, “Fetihtepe'de, diğer kentsel dönüşüm mücadelelerinde de gördüğümüz gibi sözleşme yok, proje yok, ne hak verileceğine ilişkin hiçbir kesinlik yok” diyen Cingil, “Yüzde 30 oranında hak ediş verileceği konuşuluyor. Ne kadar konut üretileceği bilinmiyor. Halkın taleplerine karşı tahliye ve altyapı hizmetlerinin kesilmesine dair tebligat gönderiliyor. Bölge için 2012 ve 2016'da yapılan planlar da iptal oldu Danıştay tarafından. Sadece insanlara yapılan baskı var, zorlama var” diye konuştu.

KİRACILAR DAHİ ARANIYOR

Zorlamaların tebligatlar yoluyla yapıldığına değinen Cingil, şöyle devam etti: “Tebligatlar sürekli geliyor. Altyapı hizmetlerinin kesilmesi için tebligat gelmişti, ikinci tebligatta da ek süre veriyoruz denmişti. Üçüncü tebligat ise kiracılara gönderildi. Aslında kiracılar hiç muhattap değiller. Bu başka yerde karşılaşmadığımız bir şey.

Onları da oradan çıkartıp, imza atmayanları kira gelirinden mahkum etmek istiyorlar. Bunun yanında esnaflara ruhsat denetimi yapıp ruhsatınız yok deniyor. Geçici ruhsatı veren Beyoğlu Belediyesi. Yıllardır dilekçelere rağmen kesin ruhsatı vermeyen de kendileri. Elektriksiz, doğalgazsız, susuz bırakalım, kira geliri olmadan bırakalım, yaka paça atalım anlayışı var.”

ADRES TAŞIMA İŞLEMİNE DE ENGEL

Diğer yerlerden farklı olarak mahallelinin iddiasına göre ikametgahını Fetihtepe'ye almak isteyenler de alınmıyor. Yani nüfusa şerh konmuş durumda ve Fetihtepe'ye yapılacak adres taşıma işlemine engel olunuyor.

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, konuyu meclis gündemine taşımış, “Kış ortasında vatandaşlarımızın evleri, dükkanları yıkılmaktadır. Bu yıkımlar tamamen hukuksuzdur. Uygulamanın yapıldığı 3550 Ada'nın da yer aldığı Okmeydanı bölgesi için yürürlükte bir imar planı yoktur. Bakanlık ve Beyoğlu Belediyesi, Danıştay kararlarına ve diğer mahkeme kararlarına uymamaktadır” açıklamasını yapmıştı.

Geçen sene de mahalleye vatandaşları ikna etmek için giden, aralarında Beyoğlu Belediyesi görevlilerinin olduğu bir grup gerginliğe neden olmuştu. İkna için giden grubun içinden bazı kişilerin mahalle sakinlerine silah çektiği olaylar üzerine vatandaşlar karakola giderek şikayetçi olmuştu.

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