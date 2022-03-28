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İstanbul’daki Rusya-Ukrayna müzakeresinin yeri ve saati açıklandı

Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin İstanbul'daki toplantısı yarın saat 10.30'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilecek.

Yayınlanma: 18:25 - 28 Mart 2022 Güncellenme:
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İstanbul’daki Rusya-Ukrayna müzakeresinin yeri ve saati açıklandı

İstanbul’da yarın Rusya ve Ukrayna arasında yapılacak müzakere için Rus heyeti İstanbul’a geldi. Rus heyeti taşıyan uçak 16.15 sıralarında Atatürk Havalimanı’na indi. Ardından heyet yoğun güvenlik önlemleri altında Beşiktaş’ta konaklayacakları Çırağan Sarayı’na giriş yaptı.

TOPLANTININ YERİ VE SAATİ BELLİ OLDU

Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin İstanbul’daki toplantısı yarın saat 10.30’da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleştirilecek.

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