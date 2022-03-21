İzmir’de terör operasyonu: 9 gözaltı

İzmir'de, PKK/PYD adına faaliyet yürüten Suriye uyruklular ile sosyal medyadan terör örgütünün propagandasını yapanlara yönelik operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı.

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İzmir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/PYD adına faaliyet yürüten Suriye uyruklular ile sosyal medya hesaplarından terör örgütünün propagandasını yaptığı belirlenen kişilere bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şehir merkezi ve ilçelerdeki operasyonlarda, 9 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise örgüte ait olduğu değerlendirilen çok sayıda dijital malzeme ile kurusıkı tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. (DHA)

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