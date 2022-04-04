Kaçırılan çocuk sayısı son 9 yılda 3 kat arttı

Ülkemizde yılda ortalama 10 bin, günde ise 32 çocuk kayboluyor. CHP’li Tekin, “Çocukları biz kaybediyoruz. 2016’dan beri TÜİK verileri açıklamıyor. Daha büyük felaket olabilir mi?” dedi...

Veli TOPRAK

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Türkiye'de kaçırılan çocuk sayısı son 9 yılda 3 kat arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 9 yılda kaybolan çocuk sayısı 104 bin 531 kişi. Buna göre yılda ortalama 10 bin, günde ise 32 çocuk kayboluyor. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, “Çocuklar kaybolmuyor, biz kaybediyoruz” diyerek, “Bir toplumun başına gelebilecek en büyük felaket, başına ne geldiğini bilememesidir. 2016 yılından beri TÜİK verileri açıklamayı bıraktı. Ülkemiz adına bundan daha büyük felaket olabilir mi?” dedi.

NE İŞE YARIYOR?

CHP'li Tekin, sözlerine şöyle devam etti: “Bizim ilgisizliğimiz, eksikliğimiz çocukların kaybolmasına sebebiyet veriyor. TÜİK verilerine göre, yalnızca 2008-2016 yılları arasında 16 ülkenin nüfusundan fazla çocuk kaybolmuş. 2016 TÜİK bu verileri paylaşmayı 2016 yılında bıraktı. Tekrar soruyorum. 2016- 2021 yılları arasında kaç çocuk kayboldu, bu çocukların kaçı bulunabildi? Bu ülkeyi yönetenler çocuklarımızın canını koruyamayacak, şiddete, suça maruz kalan çocuklarımızın yanında olamayacaksa ne işe yarıyor?”

CANLI BULUNMUYOR…

Yapılan araştırmaya göre, “Gaziantep'te 2017'de 691 aile çocuklarının kaybolduğuna dair polis ve jandarmaya başvurdu. Verilere göre Gaziantep'te erkek ve kız çocuğu kayıp vakalarındaki rakamlar ürkütücü boyutlara ulaşıyor. Kentte 11 yaşından küçük 258 erkek çocuk kayıp. Kız çocuklarında ise 11 yaşından küçük 67 kayıp vakası var.”

Gaziantep Barosu eski Başkanı Bektaş Şarklı, en çok Suriyeli çocukların kaybolduğuna dikkat çekerek, “Kayıp çocukların ailelerinin sadece güvenlik güçlerine başvurması çok ilginç. Oysaki baromuzda ‘Çocuk Haklarını Koruma Merkezi' bulunmasına rağmen şimdiye kadar hiçbir ebeveyn bize başvurmadı. Kayıp çocukların büyük kısmının Suriyeli olması ise ciddi bir soruşturma konusu olmalı” diye konuştu.

Prof. Dr. Sevil Atasoy ise “İstatistiklere göre 10 kaybolan ya da kaçırılan çocuktan 1'i canlı bulunmuyor. Sayısal olarak Türkiye'de bu kaçırılan çocukların sayısı son 10 yılda üç kat artmış gibi duruyor” görüşünü dile getirdi.

ÇOCUKLAR EN FAZLA HANGİ İLLERDE KAYBOLUYOR?

Türkiye genelinde kayıt altındaki erkek çocuğu kayıp vakalarının yüzde 55'i Antalya, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Adana, Ankara, Bursa, Denizli ve Şanlıurfa illerinde meydana geldi. 2008-2016 yılları arasında kız çocukları en fazla Antalya'da kayboldu. Antalya'da 9 yılda emniyet birimleri veya vatandaşlar tarafından bulunarak güvenlik birimlerine getirilen kayıp kız çocuğu sayısı 4 bin 559 oldu.

Çocukların yüzde 57.7'sinin 15-17 yaş grubunda, yüzde 23.3'ünün 12-14 yaş grubunda, yüzde 18.5'inin ise 11 yaş ve altındaki çocuklar olduğu görüldü. Suça sürüklenme nedeni ile güvenlik birimlerine 107 bin 984 çocuk getirildi. Bu çocukların yüzde 34.4'üne yaralama, yüzde 24.8'ine hırsızlık, yüzde 6.2'sine uyuşturucu kullanmaktan, yüzde 3.9'una ise mala zarar vermeden işlem yapıldı.