Kanal İstanbul’un konut ihalesi iptal edildi

TOKİ, Kanal İstanbul’un çevresine kurulacak Yenişehir için Arnavutköy’de inşa etmeyi planladığı 844 konutluk projenin ihalesini iptal etti. İhalenin, sunulan tekliflerin inşaat için ayrılan ödeneğin çok üzerinde olması nedeniyle iptal edildiği açıklandı.

Özlem GÜVEMLİ

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı TOKİ, tartışmalı proje Kanal İstanbul güzergahındaki Arnavutköy Baklalı köyünde 4 etap halinde inşa edilecek konutlar için ihale tarihleri belirlemişti.

21 Eylül 2022 tarihinde 844 konutluk 1. Etap için gerçekleştirilen ihale, TOKİ tarafından iptal edildi. İhalenin iptal gerekçesi, “Bütün tekliflerin alıma ayrılan ödeneğin/yaklaşık maliyetin çok üzerinde olması” şeklinde duyuruldu.

TOKİ Arnavutköy'de dikilecek konutlar için tarihini belirlediği toplam 5 etaplık konut ihalesini de 2021 yılının sonunda iptal etmişti.

40 BLOK İNŞA EDİLECEKTİ

İhalesi iptal edilen Kanal İstanbul'un yanı başında TOKİ tarafından inşa edilecek 844 konutluk proje için 7 Eylül'de “Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir” kararı çıkmıştı.

İhalesi iptal edilen konut projesi kapsamında Baklalı Köyü'nde 115 bin metrekarelik inşaat yapılacaktı. Alan; “Yenişehir (Avrupa Yakası) Rezerv Yapı Alanı (Kanal İstanbul Projesi) 1. Etap” imar planlarında “Özel Proje Alanı ve Kentsel Gelişme Alanı” fonksiyonuna sahip.

Planlanan proje kapsamında 40 adet blokta, 844 adet konut, 10 adet dükkan ve 1 adet camii inşaatı ile çevre düzenlenmesi yapılacak. Blokların yükseklik sınırı 21.50 metre.

PROJENİN BEDELİ: 491.6 MİLYON TL

Projenin bedeli de 491 milyon 666 bin 296 TL olarak hesaplanmıştı. İnşaat çalışmalarının 24 ayda bitirilmesi planlanıyordu. Proje alanının 259 metre doğusundan Kanal İstanbul geçiyor. İnşaatların yapılacağı alan Sazlıdere Barajı'nın uzun mesafe koruma alanı sınırında yer alıyor.

DİĞER İHALELER SONUÇLANMADI

Kanal İstanbul'un çevresine kurulacak Yenişehir için Baklalı köyünde yapılacak 716 konutluk 2.etap toplu konut projesinin ihalesi de 13 Eylül günü düzenlendi. İhalenin sonucu henüz açıklanmadı. 621 konutluk 3. Etabın ihalesi 28 Eylül'de yapıldı ve teklifler değerlendirme aşamasında gözüküyor. 826 konutluk 4. Etabın ihalesi ise 12 Ekim'de gerçekleştirilecek.

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