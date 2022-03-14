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Kar gidiyor, soğuklar kalıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurdu etkisi altına alan kar yağışı etkisini kaybedecek ancak soğuk hava yurtta etkisini sürdürmeye devam edecek.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 09:05 - 14 Mart 2022 Güncellenme:
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Kar gidiyor, soğuklar kalıyor

Türkiye son yılların en soğuk mart ayını yaşarken adım adım hava durumu değişiyor. Hava sıcaklıkları artsa da yurtta mevsim normallerinin artında sıcaklıklar sürecek. İstanbul’da önümüzdeki günlerde kar yağışı beklenmiyor.

HAVA DURUMU DEĞİŞİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, batısının zamanla az bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz, ve Doğu Anadolu Bölgeleri ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı, İstanbul ve Tekirdağ çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Ağrı, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevrelerinde yerel kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

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