‘Karakolda ölüm’ davası… ‘Sanıkların tanıklar üzerinde ağır baskısı var’

Esenyurt Karakolu’nda işkence sonucu hayatını kaybettiği iddia edilen Birol Yıldırım hakkındaki davada, mahkeme tutuklu polis İsmail Alperen Salman’ın tahliye talebini reddetti.

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İstanbul Esenyurt Karakolu'nda 5 Haziran 2021'de hayatını kaybeden özel güvenlik amiri Birol Yıldırım hakkındaki dava Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmaya 7,5 aydır tutuklu bulunan komiser yardımcısı İsmail Alperen Salman, SEGBİS ile katılırken tutuksuz yargılanan dokuz polis de salonda hazır bulundu.

Salman, 7,5 aydır tutuklu olduğunu ve Yıldırım'a herhangi bir müdahalede bulunmadığını söyleyerek tahliyesini talep etti.

Ardından aralarında 112 acil servis görevlileri ve polislerin de olduğu tanıklar dinlendi.

TAHLİYE TALEBİ REEDDEDİLDİ

Savcı, tutuklu sanık İsmail Alperen Salman'ın tahliye edilmesini talep etse de mahkeme heyeti, oy çokluğuyla tutukluluğun devamına karar verdi. Bir sonraki duruşmada 25 Nisan'da görülecek.

İFADELERDE BİRÇOK ÇELİŞKİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Davaya bakan avukat Hüseyin Tuzcu, duruşmayla ilgili SÖZCÜ'ye konuştu. Mahkeme heyetinin 25 Nisan'da karar vereceklerini söylediğini vurgulayan Tuzcu, “Duruşmada, birçok çelişki olduğu ortaya çıktı.

Hem sanıkların hem de tanıkların yalan söyledikleri ortaya çıktı. Örneğin acil serviste olan kişi beyanda bulundu ama ortaya çıkan ses kaydı ile söyledikleri farklı. Ses kaydında farklı ilettiği saptandı. Doktora söylediği ‘sırtında kanama var, kulağında ve yüzünde kanama var' şeklinde. Bir de ses kaydında ‘ben ilk defa böyle bir şeye tanık oluyorum' diyor. Ama mahkemeye gelip tanıklık yaptığında bunların hiçbirine değinmiyor. Çok çelişkiler var” dedi.

AĞIR BİR BASKI DURUMU SÖZ KONUSU

“Büyük ihtimalle ceza yiyecekler ama ben avukat olarak işkenceden ceza yemeleri için çaba sarfediyorum. Öyle de olacak gibi görünüyor” diyen Tuzcu, sanıkların tanıklar üzerinde baskı kurduğunu söyledi:

*Mahkeme, yargılanan sanıkları tutuklamayarak çok büyük hata yapıyor. Çünkü sanıklar, dosyadaki tanıklar üzerinde etki ediyor. Mahkemede kendileri lehine beyanda bulundurduklarına şahit oldum. Ağır bir baskı durumu söz konusu.

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