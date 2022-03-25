Karamollaoğlu’ndan ‘cumhurbaşkanı adayı’ açıklaması

Parlementer sisteme dönüşü işaret eden Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu; “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de benim kanaatim, mutlaka biz bir araya gelerek, herkesin ittifak edeceği bir kişiyi aday göstermemiz gerekir” dedi.

İsmail AKIN

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Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) 25. Akdeniz Toplantıs'nın konuğu Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu oldu.

ANSİAD'ın geleneksel Akdeniz Toplantıları'nın 25'incisi ANSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Akın Akıncı'nın toplantı başkanlığında siyaset, iş, sivil toplum ve medya dünyasından çok sayıda ismin katılımıyla gerçekleştirildi.

ANSİAD 25. Akdeniz Toplantısı'nın açılış konuşmasını gerçekleştiren ANSİAD Başkanı Akın Akıncı, “Dünyadaki gelişmeler ve ülkemizin karşı karşıya olduğu ekonomik sorunlar siyasi ayrışmaları anlamsız hale getirmiş, sorunların çözülebilmesi için partiler üstü bir anlayışla hareket edilmesini zaruri kılmıştır” dedi.

“SANAL GERÇEKLİKTEN ÇIKMALIYIZ”

Pandemi, ekonomi ve savaşın yaşandığı bir dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bütün liderlerin bir araya gelmesi gerektiğinin altını çizen Akıncı, “Sorunların ve politikaların kavga etmeden konuşulması, hepimizin bu yayını ümit ve güvenle izlemesi gerekirdi. Normal olan budur. Fakat maalesef böyle bir normali hayal bile edemiyoruz” diye konuştu. Sanal gerçek denilen metaverse dünyasında yaşandığını dile getiren Başkan Akıncı, “Artık ülkemizin geleceği için, demokrasimizin ve ekonomimizin geleceği için sanal gerçeklikten çıkmalı, sorunları ve çözümleri konuşmalıyız. Her siyasi düşünceye saygı duyarak, her liderin birikiminden yararlanarak ortak akılla çıkış yolu bulmalı, bu sürece hepimiz katkı yapmalıyız. Biz bu anlayışla Sayın Karamollaoğlu'ndan başlayarak siyasi liderleri davet edeceğiz, kendilerini dinleyeceğiz, düşüncelerimizi paylaşacağız” dedi.

“YENİ SEÇİM KANUNU BU HAFTA ÇIKABİLİR”

Türkiye’nin çok badireli bir süreçten geçtiğini belirten Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, altı siyasi parti olarak bir araya gelmeleriyle ilgili değerlendirme yaptı.

Başkanlık sistemi konusunda iktidarın da memnun olmadığı kanaatinde olduğunu dile getiren Karamollaoğlu, “Siyasi partiler olarak hepimiz yüzde yüz örtüşen görüşlere sahip değiliz ancak bu sistemi değiştirmeyi gaye olarak ortaya koyuyoruz. Kimse kimsenin peşinden gitmiyor, bu Türk siyasi tarihinde ilk defa oluyor. Bazen bunu koalisyona benzetiyorlar. Aslında bunun koalisyonla bir alakası yok” dedi. Yeni Seçim Kanunu’nun bu hafta çıkacağını tahmin ettiğini aktaran Karamollaoğlu, alınan bu tedbirlerin, neticede iktidar partisinin aleyhine tecelli edeceğini düşündüğünü söyledi. Karamollaoğlu, “Altı partinin birlikteliğiyle ilgili kanaatim, bu birliktelik devam edecek. Çünkü bu birliktelik devam etmezse, bu değişikliğin yapılması ihtimali ortadan kalkıyor demektir. Derdimiz başlangıçta Türkiye’nin normal işleyen bir hukuk sistemine sahip olması için bu değişikliğe ihtiyaç var. Şimdi bir kişinin dudaklarına bakıyoruz, oradan çıkacak karar bütün bürokrasiyi bağlıyor, kimsenin itiraz etmeye hakkı yok, itiraz etse hükmü yok zaten” diye konuştu.

“İTTİFAK EDİLECEK BİR KİŞİYİ ADAY GÖSTERMEMİZ GEREKİR”

Gündem maddelerinin mevcut sistemi değiştirerek, eskiye dönmek olduğunu belirten Karamollaoğlu, “Henüz üçüncü toplantımızı yapmadık, pazar günü bir araya geleceğiz. Bu birliktelik devam edecek” dedi.

Önümüzdeki seçimin en stratejik seçim olduğunu ve Cumhuriyet tarihinin bundan daha önemli bir seçimi olmadığı kanaatini taşıdığını söyleyen Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

*Türkiye’nin düze çıkmasının ilk şartı, önümüzdeki seçimlerde Millet İttifakı’nın mutlaka Meclis çoğunluğunu alması, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de benim kanaatim, mutlaka bir araya gelerek, herkesin ittifak edeceği bir kişiyi aday göstermemiz gerekir.

*Tek aday olduğu takdirde seçimlerde netice alma ihtimali artar. Yüzde 100 diyemeyiz fakat kesinlikle artar ve bunun neticesinde de biz hemen gerekli değişiklikleri yapabilmek için kolları sıvarız.

“İKTİDARLAR ŞEFFAF OLMALI”

Seçim sonrasında 6 aya ya da 1 yıla ihtiyaç olduğunu ifade eden Karamollaoğlu, “Özellikle de cumhurbaşkanı adayı kim olursa olsun, onun daha seçime gitmeden önce, milletin önünde, belki genel başkanların da beraber bulunduğu bir ortamda, bu belirlenen politikaları uygulayacağına dair millete söz vermesi icap eder. Çünkü belli bir zaman orada olacak tek yetkili, ‘Ben teşekkür ederim, bana güven duydunuz, verdiniz, bu değişiklikleri de yapacağız, ama önümüzde daha 5 sene var’ derse hapı yuttuk. Diyebilir, insanoğlu. Onun için bu konuların da mutlaka teminat altına alınmasına ihtiyaç vardır” dedi.

İktidarların şeffaf olmak zorunda olduğunu belirten Karamollaoğlu, ittifakların koalisyon olmadığını, sadece bugünkü sistemi değiştirmek için yapıldığını dile getirdi.

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