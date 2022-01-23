Karayolları: Devlet yolu Bolu Dağı geçişi tüm araçlar için trafiğe kapatıldı

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişi TIR trafiğine kapatılmıştır. Devlet Yolu Bolu Dağı Geçişi ise tüm araçlar için trafiğe kapatılmıştır" denildi.

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Bolu'da geçtiğimiz haftadan itibaren etkili olan kar yağışı şiddetini artırarak devam ediyor. Kar yağışının etkili olduğu D-100 karayolu ve TEM Otoyolu'nda kar küreme ve tuzlama araçları yolları açık tutabilmek için aralıksız olarak kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Yoğun kar yağışı sebebiyle sürücülerin zor anlar yaşadığı D-100 karayolu Bolu Dağı güzergahının İstanbul ve Ankara yönleri tüm araçların geçişine kapatıldı. Araçlar trafik ekipleri tarafından kurulan uygulama noktalarından otoyola yönlendiriliyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada da “Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişi TIR trafiğine kapatılmıştır. Devlet Yolu Bolu Dağı Geçişi ise tüm araçlar için trafiğe kapatılmıştır” denildi. İHA

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