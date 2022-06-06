Kaymakam talimat verdi, polis çiçek dikimini engelledi

Giresun’un Piraziz ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı Hüseyin Görgülüoğlu, 4 Haziran Dünya Çevre Günü etkinliği kapsamında Milli Emlak Müdürlüğüne ait boş araziye çiçek dikmek istedi. Kaymakam Furkan Başar, bölgeye polis göndererek çiçek dikmeye çalışan belediye işçilerine engel oldu. Başkan Görgülüoğlu çiçek dikiminde ısrarlı olunca polis kazma ve küreklere el koydu.

İsmail AKDUMAN

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4 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri çerçevesinde ilçenin merkezine yakın boş bir alanda CHP'li Piraziz Belediyesi çiçek dikmek istedi.

Milli Emlak Müdürlüğüne ait arsada belediye personeliyle birlikte çiçek dikmeye giden Başkan Hüseyin Görgülüoğlu, hiç beklemediği bir engelle karşılaştı.

Belediye çalışanları çiçek dikilecek çukurları açtıkları sırada bölgeye gelen polisler, Kaymakam Furkan Balat'ın emri doğrultusunda alana çiçek dikilmesine izin vermeyeceklerini dile getirdi.

POLİS KAZMA VE KÜREKLERİ TOPLADI

Polislerin izin vermemesine karşı çıkan Başkan Hüseyin Görgülüoğlu, kanunsuz bir şey yapmadığını çevreyi güzelleştirmek için çiçek diktiklerini belirterek, “Beni engellemek istiyorsanız eğer beni tutuklayın. Ya da bırakın fidanlarımızı dikelim” diyerek işçilere çalışmalarına devam etmesini söyledi. Görevli polisler ise dikim yapılmasına izin veremeyeceklerini belirterek, belediye işçilerinin çukur açtıkları kazma ve küreklerine el koydu.



KAYMAKAMLIK: ALANA MİLLET BAHÇESİ YAPILACAK

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada ise 8 Haziran 2022 Çarşamba günü Orman İşletme Şefliğiyle ortaklaşa ağaç dikim şenliği düzenleneceğini belirtilerek, “İlçemizde bulunan dikim alanlarına ‘Bin Genç için 1000 Fidan' projesi kapsamında bin adet ağaç dikimi gerçekleştirilecektir. Hazine arazisi üzerine ağaç dikim faaliyetleri söylenenin aksine engellenmemiş olup ilgili bölgeye önümüzdeki dönemde yapılması planlanan ‘Piraziz Millet Bahçesi' proje çalışmaları devam etmektedir. İlçe sınırlarımızda ağaç dikimini teşvik etmek için her daim çalışmalarımıza devam edeceğiz” denildi.

“SORUN ÇİÇEKLERİ BİZİM DİKMEMİZ”

İki dönemdir ilçe belediye başkanlığı yaptığını söyleyen Hüseyin Görgülüoğlu, Kaymakam Başar'ın AKP'li siyasetçiler tarafından yönlendirildiğini ileri sürdü. Konuyla ilgili SÖZCÜ'ye açıklama yapan Görgülüoğlu, “Burası belediyenin dolgu alanı ancak Milli Emlak'a ait. Ve burası vatandaşlar tarafından park olarak kullanılıyordu. Parkın bir kısmına bir kasap dükkanı kamelya yapmış köfte satıyor. Biz de onunla birlikte parkta bulunan kaçak binaları yıktık. Burayı düzeltmek için de çiçek ekelim dedik.

Ama Kaymakam Bey tarafından millet bahçesi yapılacağı ileri sürülerek engelledik. Ama öyle bir proje yok. Polislere yazılı emirleri var mı diye sordum. Bana olmadığını söylediler. Kaymakam şifahen emir vermiş.

Kaymakamın arkasında AKP'li siyasetçiler var. Onlar ne derse onu yapıyor. Seçimi kaybetmenin acısını çıkarmaya çalışıyorlar” diye konuştu.

Görgülü, iki dönemde 30 kez belediyeye müfettiş gelip inceleme yaptığını ancak bir açık bulamadığını kaydetti.

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