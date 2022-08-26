Kayseri’de bir vatandaş ‘açım’ diyerek kendini kesti

Kayseri’de Cumhuriyet Meydanı’nda kimliği belirsiz bir vatandaş, “Açım, evimde tüpüm yok, karnımı doyuracak ekmeğim yok” diyerek kendini kesmeye başladı. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından ikna edilen şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Müslüm EVCİ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yürek burkan olay Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda yaşandı. Henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs, Atatürk Anıtı'nın önünde oturarak, çaresizliğini haykırmaya başladı.

“YİYECEK EKMEĞİM YOK”

Evinde yiyecek ekmeği olmadığını haykıran şahıs, “Türkiye'de açız aç! Suriyelilerin karnını doyur ama biz açız. Benim evimde tüpüm yok, karnımı doyuracak yiyecek ekmeğim yok. Ama milletimiz Suriyelilere yardım etsin. Çoluğum çocuk aç” isyanında bulundu.

Elindeki kesici aletle vücudunun çeşitli bölgelerine kesikler atan vatandaşı polis ekipleri uzun süre ikna etmeye çalıştı. Polisin yoğun çabasının ardından ikna edilen şahıs, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

“ÜLKEYİ GETİRDİĞİNİZ DURUM ORTADA”

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, yaşanan olayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kayseri'de bir vatandaş, ‘Suriyelilerin karnı tok, biz açız aç!’ diye kendini kesiyor. Ülkeyi getirdiğiniz durum ortada” dedi.

“GÖRÜN BU GERÇEKLERİ”

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Solak Özer ise, “Burası Kayseri Meydanı. Ey AKP vatandaşı düşürdüğün hale bak. Vatandaş ‘çoluğum çocuğum perişan, kaç gündür açım’ diyor, yaşadıklarına isyan ediyor. ‘Suriyeliler tok, ben açım’ diyor. Yazıklar olsun. Duyun bu feryatları. Görün bu gerçekleri. Bu iktidar ülkeyi, vatandaşı yokluğa, yoksulluğa yasaklara hapsediyor. Artık yeter” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir Türkiye ekonomisi stagflasyona sürükleniyor