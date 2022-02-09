Kemal Kılıçdaroğlu çağrı yapmıştı! Beklenen açıklamayı yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, " Neden elektrik faturalarınız şişirildi? Bir dilim kuru ekmeğinize kim göz dikti? Bu zulme ancak birlikte son verdirebiliriz. Buyurun bu ibret tablosunu konuşalım…" dedi.

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Daha önce yayımladığı videolarda bazı yolsuzluk belgeleri ile kendisini sosyal medyada hedef alan isimleri açıklayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün bir kez daha halka çağrıda bulundu.

Öğlen saatlerinde sosyal medyadan paylaşımda bulunan CHP lideri, “Sevgili Halkım, Bu akşam saat 22.00'de önemli bir konuyu konuşmak üzere sizi evime davet ediyorum. Burada buluşmak üzere…” ifadelerini kullandı.

Saat 22.00’de de Kılıçdaroğlu, beklenen videoyu yayınladı. Evinden çektiği videoyla halka seslenen Kılıçdaroğlu, “Neden elektrik faturalarınız şişirildi? Bir dilim kuru ekmeğinize kim göz dikti? Bu zulme ancak birlikte son verdirebiliriz. Buyurun bu ibret tablosunu konuşalım…” dedi.

Neden elektrik faturalarınız şişirildi?

Bir dilim kuru ekmeğinize kim göz dikti?

Bu zulme ancak birlikte son verdirebiliriz. Buyurun bu ibret tablosunu konuşalım… pic.twitter.com/N3ziJef1VQ — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) February 9, 2022