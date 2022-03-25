Kılıçdaroğlu: Gençler siyasete girdiği zaman bu toplumun kaderi değişecek

Partisinin Büyük Örgüt Buluşması’nda konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, parti üyelerine "Hedefe kilitleneceğiz ve stratejik çalışacağız" mesajı verdi. "Gençler siyasete girdiği zaman bu toplumun kaderi değişecektir" diyerek gençlerin partiye katılması yönünde çağrı yapan CHP lideri, "6 milyon 300 bin genci sandığa götürdüğümüz zaman, bizim sık sık kullandığımız ‘Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağız’ sözü hayata geçecek. Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracak olanlar gençlerdir” dedi.

İsmail AKIN

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'da partisinin ‘İktidara Hazırız' sloganıyla düzenlenen Büyük Örgüt Buluşması'nda konuştu.

Parti üyelerine ve yöneticilerine seslenen Kılıçdaroğlu, “Enerjiyi stratejik kullanmalıyız. Enerjiyi Türkiye için kullanmalıyız. Toplum bizden bunu bekliyor” dedi.

Kılıçdaroğlu konuşmasına, “CHP'nin saygıdeğer yöneticileri olarak bir aradayız ama biraz da dertleşeceğiz” diye başladı ve konuşmasının ilerleyen kısmında sık sık öz eleştiriler ve önerilerde bulundu.

“HEDEFE KİLİTLENECEĞİZ, STRATEJİK ÇALIŞACAĞIZ”

“CHP'li olmak demek toplumun saygı duyduğu kişi olmak demektir” diyen Kılıçdaroğlu, parti üyelerine hitaben şöyle konuştu:

“Eğer ben bir kesimden oy alamıyorsam, sorunu o kesimde değil sorunu kendimizde aramamız gerekiyor. Neden bize oy vermiyorlar? Niçin gidip oturup konuşmuyoruz? Neden dertleşmiyoruz? İkinci temel görevimizin bu olması gerekir.

Hedefe kilitleneceğiz ve stratejik çalışacağız. Kim başvuruyorsa bakacaksınız. Partiye üye olmak istiyorsa sonuna kadar kapıları açacaksınız.

Ne kadar çok üyemiz olursa, ulaşamadığımız yerlere ne kadar sıklıkla ulaşmanın yollarını aşabilirsek o zaman biz başarılı oluruz. Özellikle gençlerin ve kadınların partide daha güçlü ve etkin olmalarını istiyorum. Halkın desteğini nasıl alabiliriz, halka güveni nasıl verebiliriz bunu yapmak zorundayız.

Yaptığımız açıklamalar eğer geniş kitlelere ulaşmak gerekiyorsa o açıklamaları geniş kitlelere sizler ulaştıracaksınız. İle, ilçeye mahalleye gidecek olanlar sizlersiniz. Kadınlar evlere girecekler, anlatacaklar. Sorunları dinleyecekler.

“SORUNU YAŞAYAN KİŞİNİN YANINDA OLACAĞIZ”

Sorunu yaşayan kişi, sorunun çözüm adresi olarak CHP'yi görecektir bir süre sonra. Stratejik çalışma budur. Sorunu yaşayan kişinin yanında olacağız.

Neyi eleştirmişsek arkasından çözümü söylemişiz. Türkiye'nin var olan bütün sorunlarına çözüm üreten tek partiyiz. Ama sorunumuz, çözümlerimizi anlatmıyoruz. Bazen çözümlerimizi hiç bilmiyoruz.

“KAYBEDECEK BİR GÜNÜMÜZ BİLE YOK”

Kaybedecek bir günümüz bile yok. Hep beraber çalışacağız. El elden üstündür. Benim düşünmediğimi sizler düşünebilirsiniz. Önereceksiniz. Biz baş tacı ederiz. Yeter ki öneriler gelsin. Dolayısıyla masa başında oturmayacaksınız. Dışarı çıkacaksınız. Bizim yerimiz sokaklardır. Çiftçinin yanıdır. Esnafın yanıdır. Her birimizin alın teri dökmesi lazım.”

“MADEM Kİ BİR HESAPLAŞMAYIZ, MADEM Kİ BİR HELALLEŞMEYİZ…”

CHP'nin intraneti sayesinde, Türkiye'de var olan partiler içerisinde en güçlü bilgisayar altyapısına sahip olduğunu vurgulayan CHP lideri, parti üyelerine şunları söyledi:

“Kimin, geçmiş seçimlerde, hangi sandıkta oy kullandığını biz biliriz. Biz stratejik çalışacağız. Stratejik çalışma bilgiye dayalı çalışma demektir. Bilgi avucunuzun içinde. Öğreneceksiniz. Bilgilerden yararlanın. Bu bilgiler olduğu halde yararlanmak isteyen arkadaşlarım var. Madem ki bir hesaplaşmayız, madem ki bir helalleşmeyiz, bilgiden yararlanmayan, stratejik çalışmayan arkadaşlarımız köşeye çekilsin. Bizim çalışacak insana ihtiyacımız var. Bizim söylemlerimizi geniş kitlelere anlatacak insanlara ihtiyacımız var. Bizim iktidara ihtiyacımız var. Biz iktidar olmak istiyoruz. Biz Türkiye'nin var olan bütün sorunlarını çözmek istiyoruz. “

“GENÇLER SİYASETİN TEMEL AKTÖRÜ OLSUN”

Gençlerin partiye katılımı yönünde her türlü imkanın sağlanması yönünde parti üyelerine çağrı yapan Kılıçdaroğlu, “Genç kadın ve erkeklerin partiye üye olmaları için bütün kapılar açık. Onlar siyasetin temel aktörü olsunlar. Onlara her türlü imkanı sağlayalım. Yeri gelirse biz konuşmayalım bırakalım onlar konuşsunlar. Gençler siyasete girdiği zaman bu toplumun kaderi değişecektir. 6 milyon 300 bin genci sandığa götürdüğümüz zaman, bizim sık sık kullandığımız ‘Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağız' sözü hayata geçecek. Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracak olanlar gençlerdir” dedi.

“HEPİMİZE ÇOK İŞ DÜŞÜYOR”

Kılıçdaroğlu, parti üyelerine hitaben sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Ne demişti Gazi Mustafa Kemal? Dünyanın önünde saygıyla eğildiği Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bundan yıllar önce söylediklerinin ne kadar değerli olduğunu anlıyoruz. Ne demişti? Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir. İşte bu.

Peki bizim hedefimiz ne? Bu hedefi gerçekleştirmek. Cumhuriyet hepimizindir. Hiç kimse bu cumhuriyette benim sahibim yoktur dememelidir. Bilmeli ki sosyal devlet, güç olarak arkasındadır. İtibar olarak arkasındadır. Hiç kimseyi aç ve açıkta bırakmayan bir anlayışla arkasındadır. Bunun yapılması lazım.

İşin özeti hepimize çok iş düşüyor. İşin özeti hepimizin çalışması lazım. İşin özeti çalışırken kullanacağımız dil çok önemli. Bir kişi gelip size derdini anlatmaya çalışırsa sakın ola ki sözünü bitirmeden konuşmayın. Önce bir dinleyin. Toplumun her kesimini dinleyeceğiz. Bize oy versin vermesin her kesimi dinleyeceğiz. Bugüne kadar atmadığımız önemli adımların tamamını atmaya çalışıyoruz. Gitmediğimiz kesimlerin tamamına gitmeye çalışıyoruz. Yeni bir anlayışı, partiyi halkın partisi haline getirmek istiyoruz.

“TOPLUMA SÖZ VERDİM”

Topluma söz verdim. Bu toplumu bütün belalardan beraber, Millet İttifakı olarak kurtaracağız. Bu toplumu huzura eriştireceğiz. Bu toplumun unuttuğu kucaklaşmayı yeniden hayata geçireceğiz. “

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