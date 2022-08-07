Kılıçdaroğlu öğretmenlere seslendi: Bu sınava girmeyin

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Öğretmen kariyer sınavı rencide edici olduğu için daha makul bir çözüm bulmak üzere çağrı yapmıştım. Yanaşmadılar. Öğretmenlere sesleniyorum; bu saygısızlığa katlanmak zorunda değilsiniz, bu sınava girmeyin. Sizleri incitmeyecek çözümü seçimden sonra birlikte (konuşarak) buluruz" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından öğretmenlerin durumuyla ilgili açıklama yaptı.

“BU SINAVA GİRMEYİN”

‘Kariyer sınavı' konusunda tepkisini dile getiren Kılıçdaroğlu, “Öğretmen kariyer sınavı rencide edici olduğu için daha makul bir çözüm bulmak üzere çağrı yapmıştım. Yanaşmadılar. Öğretmenlere sesleniyorum; bu saygısızlığa katlanmak zorunda değilsiniz, bu sınava girmeyin. Sizleri incitmeyecek çözümü seçimden sonra birlikte (konuşarak) buluruz” dedi.

İKTİDARA “BU İŞİ MAKUL BİR ŞEKİLDE ÇÖZELİM DİYEREK” ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Kılıçdaroğlu, öğretmenlere kariyer sınavı uygulamasına tepki göstererek, “Ömrünün yarısını evlatlarımızı yetiştirmeye adamış öğretmenlerimizi bile kariyer sınavına tabi tutmak istiyorlar. Bu onur kırıcı bir davranış. İktidarı öğretmen ve öğretme üzerinden eleştirmek istemiyorum” ifadelerini kullanmış, iktidara seslenerek, “Çağırımdır, gelin birlikte bu işi daha makul bir şekilde çözelim. En değerlilerimizi kariyer sınavları ile rencide etmeyelim. Uzman ve başöğretmen ilan etmenin yolu çoktur” demişti.

NE OLMUŞTU?

Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmenlik Meslek Kanunu Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliğine göre; 531 bin 885’i uzman öğretmenlik, 70 bin 437’si de başöğretmenlik olmak üzere toplam 602 bin 322 öğretmenin eğitim programlarına katılmaya hak kazandığını açıklamıştı.

Eğitim programına katılmaya hak kazanan öğretmenlerin https://www.oba.gov.tr (Öğretmen Bilişim Ağı) adresi üzerinden uzman öğretmenlik eğitim programı için 18 Temmuz-5 Eylül 2022; başöğretmenlik eğitim programı için 18 Temmuz-19 Eylül 2022 tarihleri arasında eğitimlere katılacakları duyurulmuştu.

Diğer yandan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebinin, Anayasa Mahkemesi tarafından esastan incelenmesine karar verilmişti.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya da Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun iptali için Anayasa Mahkemesi'nin kararı açıklanmadan uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavlarının yapılmaması gerektiğini belirtmişti.

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