Kılıçdaroğlu ve Akşener bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Ahlatlıbel Tesisleri’nde bir araya gelerek yemek yedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Tesisleri’nde saat 20.00’de yemekte bir araya geldi.

İKİ LİDER ARASINDA POLEMİK

Kılıçdaroğlu; İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın adaylığına dair “İki arkadaşımızdan biri aday gösterilse hayır demeyeceğiz” sözleri için, “Bir parti başka bir partinin içişlerine karışmamalı. Her partinin kendi kuralları vardır” ifadelerini kullanmıştı.

Akşener ise şu yanıtı vermişti: “Böyle bir durum yok. Benim söylediğim adaylık tespiti, o tespit konusunda herkes hür ve bağımsız…”