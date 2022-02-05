Kılıçdaroğlu’na her gün 12 bin trol saldırıyor

Rapora göre trol ordusu 3 kademeden oluşuyor. Piramidin tepesinde içerik üretenler bulunuyor. İkinci kademe, onların işaretiyle saldırıya geçiyor. En alt basamağı ‘destek grubu’ oluşturuyor. Bütün ağda aylık 250 ile 300 bin arası ‘küfür tweeti’ paylaşılıyor...

Saygı ÖZTÜRK

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dijital mecrada kendisine hakaret eden kullanıcıların isimlerini ifşa etmişti. CHP'nin talebi üzerine iki bilim insanı tarafından “Troller Raporu” hazırlandı. Raporda, trol hesapların listesi, trollerin karakteristik özellikleri yer alıyor. CHP'yi ve Kılıçdaroğlu'nu hedef alan organize trol faaliyetleri hakkında önemli bulgular da var. Buna göre, CHP ve Kılıçdaroğlu aleyhinde aylık bazda düzenli faaliyet gösteren ortalama 10 ila 12 bin trol hesabın olduğu ve bu hesapların yine aylık bazda ortalama 250 ila 300 bin arasında hashtag ürettikleri belirlendi.

LİDER TROLLER BELİRLİYOR

Bu hesapların ürettikleri paylaşımların ağırlıklı olarak küfür, hakaret, küçük düşürücü, aşağılayıcı-alaycı içerikler taşıdığı tespit edildi. “Lider trol” ekibinde yer alan @sencer_2023_, @Avicenna_Razi, @themarginale ve @TheLaikYobaz gibi yüklenici trol hesaplar dolaşıma sokulacak içerikleri üretiyor.

Bunların altında CHP ve Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nu hedef alan @KANLINEVZAT35, @_trakyali, @SERVETK73804671, @Sabrikontek, @3461_kml, @Abdulla72476125 ve @JAWARECEP8 gibi taşeron trol hesaplar yer alıyor. Bu hesaplar CHP ve Kılıçdaroğlu hakkında aylık 400 gönderiye ulaşan sıklıkta içerik üretebiliyor. Bu ve diğer trol hesapların CHP ve Kılıçdaroğlu aleyhinde ürettiği gönderi sayısı rapora konu olan altı aylık zaman diliminde toplamda 300 bini geçmiş durumda.

“Troller Raporu”nda piramidin en altında “Destek grubu” olarak nitelendirilebilecek daha az sıklıkta içerik üreten @2023TRKY, @Reis_Rte_Reis, @Vatann_Millett, @ak_balkon, @ESMA43188066, @KARA_DAVUT_OF61 ve @emirbrkt gibi kullanıcılar bulunuyor. Bu hesaplar üretilen içerikleri dolaşıma sokmak gibi bir görevi üstleniyor.

TROLLERİN ÖZELLİKLERİ

CHP ve Kılıçdaroğlu'nu hedef alan organize trol hesapların karakteristik özellikleri de raporda şöyle sıralandı:

■ Çoğunlukla gerçek bir kimliğe sahip değiller.

■ Bazı trol hesapların hesap adlarında genellikle dört ve daha fazla rakam bulunuyor. Bu durum trol hesapların rastgele oluşturulduklarına işaret ediyor.

■ Kullanıcı adlarının belirli bir siyasal partiye, ideolojiye ya da kişiye atıfta bulunuyor ya da bunlarla özdeşleşiyor.

Bu hesaplar üç yöntemi kullanıyor. Bunlardan ilki, belirli bir trol kullanıcı grubunun CHP ya da Kılıçdaroğlu hakkında gösterdikleri refleksle ortaya çıkıyor. Amaç sabote edici tveetler üretmek. CHP'yi ve Kılıçdaroğlu'nu negatif yönde öne çıkarmak.