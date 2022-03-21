Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a ‘metaverse’ göndermesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı 'metaverse' toplantısında gençlerle ilgili söylediği sözleri alıntılayarak, "Erdoğan, bak Metaverse’den Erdoğan sana sesleniyor" paylaşımında bulundu.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı Forum Metaverse programında açıklama yapmış, “Gençlerin kendilerini anlamadığını söyleyenler, onları suçlamadan önce dönüp kendilerinin nereyi eksik bıraktıklarının muhasebesini yapmalı” demişti.

KILIÇDAROĞLU’NDAN MESAJ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Erdoğan’ın sözleriyle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Kılıçdaroğlu, mesajında “Erdoğan, bak Metaverse'den Erdoğan sana sesleniyor” ifadelerini kullandı.

METAVERSE NEDİR?

‘Meta-evren’in kısaltması olan metaverse, gerçek ve sanalın bir bilim kurgu vizyonunda birleştiği ve insanların farklı cihazlar arasında hareket etmesine ve sanal bir ortamda iletişim kurmasına izin verdiği dijital bir dünya olarak tanımlanıyor. Metaverse pratik anlamda, artırılmış ve sanal gerçeklik ürün ve hizmetlerini ifade ediyor.

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