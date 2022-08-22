Kılıçdaroğlu’ndan öğretmenlere: Son çağrım, bu sınava girmeyin!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Erdoğan, rencide edici sınavı kabul etmeyen öğretmenlere aba altından sopa göstermiştir. Sevgili Öğretmenler, bu ülkenin gözbebeği sizlersiniz. Korkarsanız, ezilirsiniz. Bu muameleye eyvallah ederseniz, ezilirsiniz. Son çağrım, bu sınava girmeyin" dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada uzman öğretmen sınavlarına değindi.

Erdoğan, “Uzman ve başöğretmenlik kadrolarına 614 bin 446 başvuru oldu. Büyük bölümü gerekli eğitimleri tamamladılar. Yüksek lisans, doktora yapmış olan 80 bin öğretmenimiz zaten muaftır. Boykot çağrılarını milli iradenin tecelligahı olan Meclisimize saygısızlık olarak görüyoruz” dedi.

KILIÇDAROĞLU’NDAN ERDOĞAN’A YANIT GELDİ

Erdoğan’ın bu açıklamasından sonra CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu. Öğretmenlere bir kez daha seslenen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı;

*Erdoğan, rencide edici sınavı kabul etmeyen öğretmenlere aba altından sopa göstermiştir. Sevgili Öğretmenler, bu ülkenin gözbebeği sizlersiniz. Korkarsanız, ezilirsiniz. Bu muameleye eyvallah ederseniz, ezilirsiniz. Son çağrım, bu sınava girmeyin!

“600 BİN KİŞİSİNİZ, SİZİN ÖNÜNÜZDE KİM DURABİLİR”

*Haklarınızı almak mı istiyorsunuz, insanca yaşamak mı istiyorsunuz, mücadele etmeyi bileceksiniz. “Hadi ordan demeyi” bileceksiniz. Bakın o zaman o tehditlerden nasıl dönüyorlar. 600 bin kişisiniz, sizin önünüzde kim durabilir!

*İlk atacağınız adım sendikalarınıza yönelik olsun. Bazı sendikalar bu rezaletin şakşakçısıdır. Oysa tüm güç sizin elinizdedir. En önce onları hizaya getirin.

BAKAN ÖZER’E ÇAĞRI YAPMIŞTI

‘Kariyer Sınavı’yla ilgili Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e14 Ağustos’ta çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu, “Milli Eğitim Bakanı Özer ‘Sınav olmasın dedik, sendikalar ayağa kalktı’ demiş. Sınavdan, mülakattan daha makul çözümler var elbet. Yine çağrı yapıyorum, gelin birlikte çözelim bu işi. Öğretmenlerimizin çok daha büyük dertleri var, böyle anlamsız şeylerle incitmeyelim kendilerini” ifadelerini kullanmıştı.

ÖĞRETMENLERE “SINAVA GİRMEYİN” DEMİŞTİ

CHP lideri geçtiğimiz iki hafta önce ise öğretmenlere seslenmişti. ‘Kariyer Sınavı’na girmeyin” çağrısında bulunan CHP lideri, “Öğretmen kariyer sınavı rencide edici olduğu için daha makul bir çözüm bulmak üzere çağrı yapmıştım. Yanaşmadılar. Öğretmenlere sesleniyorum; bu saygısızlığa katlanmak zorunda değilsiniz, bu sınava girmeyin. Sizleri incitmeyecek çözümü seçimden sonra birlikte (konuşarak) buluruz” demişti.

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