Kız öğrenciler çığlık atarak sokağa döküldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu’nda barınan öğrenciler, güvenliği aşarak içeriye girdiği öne sürülen bir kişi yüzünden sokağa döküldü. Sarhoş olduğu öne sürülen bir kişinin yurda girmesi üzerine panik ve korku yaşayan öğrenciler sokağa çıkarak, “Güvenliğimiz yok” sloganları atarak eylem yaptı.

Ali Ekber ŞEN

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Olay dün akşam saatlerinde Sehitlertepesi Mahallesi'nde bulunan Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi. İki bloklu kız öğrenci yurduna kimliği belirlenemeyen bir kişi güvenliği aşarak binanın ikinci katına çıktı.

Karşılarında tanımadıkları şahsı gören kız öğrenciler panikle çığlık attı. Kız öğrencilerin bağırtıları üzerine üst kata çıkan güvenlik elemanları alkollü olduğu öne sürülen bir kişiyi yakaladı. Olay yerine ulaşan polis ekibine teslim edilen kişinin alkollü olduğu belirtildi.

“GÜVENLİĞİMİZ YOK”

Yaşanan olay üzerine büyük korku ve panik yaşayan kız öğrenciler, bir anda kendilerini sokağa attı.

Toplu olarak ıslık çalan öğrenciler “Güvenliğimiz yok” sloganları atarak olayı protesto ettiler. Yaşanan olay üzerine yurda gelen yurt müdürü öğrencilere zanlının yakalandığını ve güvenli bir şekilde yurda girmelerini istedi. Ancak, öğrenciler yapılan uyarılara rağmen eylemlerini bir süre sürdürerek, güvenlik konusuna daha dikkat edilmesini talep etti.

Öğrencilerin saatler süren eylemi nedeniyle hareketli saatler yaşanırken, polis çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

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