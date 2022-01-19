Lisede iğrenç olay! Öğretmenin fotoğrafını paylaşıp…

Bursa'da bir okul, öğrencilerin kadın öğretmeni taciz etmeleri ile gündemde. Skandalın yaşandığı okulda bir grup öğrenci, sınıfta ders anlatan yabancı dil öğretmeni M.'nin fotoğrafını paylaşarak, iğrenç yazışmalar yaptı.

Halil ATAŞ

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Bursa’daki Kırcılar Anadolu Lisesi, skandal taciz olayı ile gündemde. Bir grup öğrenci, yabancı dil öğretmeni M.’nin ders sırasında arkadan fotoğrafını çekerek, önce WhatsApp grubunda ardında da snapchat isimli sosyal paylaşım sitesinde paylaştı. Öğrencilerin burada öğretmenleri hakkında iğrenç yazışmalar yaptığı ortaya çıktı.

KIZ ÖĞRENCİ HABERDAR ETTİ

Utanç verici paylaşımları fark eden bir kız öğrenci durumu öğretmene bildirdi. Fotoğrafını ve hakkında yapılan paylaşımları gören M. ise neye uğradığını şaşırdı.

KONUNUN DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ İLE KAPATILMASI İSTENDİ

Olayın şoku ile okul idaresinin kapısını çalan öğretmen öğrencilerden şikayetçi oldu. Okul yönetiminin okul içinde disiplin yönetmeliğiyle konunun kapatılmasını istemesi üzerine polis çağıran öğretmen ve ailesi, okulda yaşananlar için tutanak tutturdu.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Utanç verici bu olayla karşı karşıya kalan öğretmen İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne de konuyu aktardı. Polislerin zabıt tutmalarının ardından savcılığın yolunu tutan öğretmen ve ailesi olayın sorumluları hakkında Bursa Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

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