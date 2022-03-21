Mersin’de vatandaşın kullandığı plaj yoluna duvar ördüler

Mersin’in Silifke ilçesinin önemli tatil yöresi olan Taşucu’nda vatandaşların kullandığı plaj ve yürüyüş yoluna, liman genişletme çalışması kapsamında duvar örülmesi tepkilere yol açtı. Tepkiler üzerine inşaat mühürlenirken inşaat alanında vatandaşlarla görüşen CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, sahilin peşkeş çekilmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesi’nde bölgede Seka arazisi olarak da bilinen Taşucu Limanı'nın bulunduğu sahile duvar örülmesi vatandaşların tepkisine neden oldu. Önceki yıllarda özelleştirilen Seka Kağıt Fabrikasını alan firma Taşucu Sahili'ne beton duvar çalışması başlattı.

Kaçak olduğu iddia edilen inşaat, vatandaşların tepkisi sonucu mühürlendi. İnşaat alanında vatandaşları dinleyen CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, söz konusu alanın peşkeş çekilmesinin kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

SİLİFKE SEKA 15 YIL ÖNCE KAPATILMIŞTI

Mersin’de Silifke ile Taşucu arasında bulunan Seka Kağıt Fabrikası 15 yıl önce kapatıldı. Türkiye Denizcilik İşletmeleri’ne ait olan son derece değerli arazi için kurum 2018 yılında limanın genişletilmesi kararı aldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan da onay alınarak ihaleye çıkıldı. Bir süre önce CEYPORT şirketi bölgeyi 40 yıllığına kiraladı. ÇED raporu olmadan, halkın onayı alınmadan yapıldığı öne sürülen ihaleyle geçtiğimiz hafta içinde inşaat çalışmalarına başlayan şirket, halkın ortak kullanım alanı olan plaj ve yürüyüş yoluna duvar ördü. Çevreci vatandaşların Silifke Belediyesi’ne yaptığı başvuru üzerine inşaat mühürlendi. Vatandaşlar, ÇED raporu olmayan bölge için hukuk mücadelesinin devam edeceğini belirtti.

“ALANIN PEŞKEŞ ÇEKİLMESİ KABUL EDİLEMEZ”

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel sahilde basın açıklaması yaparak söz konusu alanın peşkeş çekilmesinin kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Beraberinde CHP Silifke İlçe Başkanı Bünyamin Uçar ile inşaat alanında vatandaşlarla görüşen Gökçel, Taşucu'nda bu bölgede daha önce Seka diye anılan bir kağıt fabrikası bulunduğunu hatırlattı. Kağıt fabrikasının yıllar önce kapatıldığını belirten Gökçel, “Özelleştirme adı altında burayı birilerine vermeye çalıştılar. Kağıt fabrikasının o zamanki bütün müştemilatı hurda şeklinde satıldı. Zaten bu hukuksuz bir işlem idi. Aslında Taşucu'na ve ülkemize yapılan bir hakaretti” dedi.

Özelleştirilen arazinin çok kıymetli olduğunu vurgulayan Gökçel, “Liman gerçekten çok önemli. Bu alan, halkın kullanımına açık bir alan. Bu alanı yazın hem yerleşik halkımız hem yerli ve yabancı turistlerimizin günlük kullandığı alan. Dolayısıyla insanca yaşamak için insanların günlük hayatında kullandığı bu alanı, bu yürüyüş bandını hukuksuz bir şekilde Seka limanını alan firmaya peşkeş çekmek kabul edilebilir bir durum değil” diye konuştu.

Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğü buranın özelleştirilmesi ile alakalı özelleştirme idaresine bir proje sunduğunu anlatan Gökçel, şunları söyledi:

“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı buranın ihale edilmeden önce bu hali ile ihale edilmesi için olur veriyor. Ama ortada o projenin onaylanmış bir raporu yok. Kurumlardan görüş alınmamış. ÇED raporu alınmamış. O şekilde ihale edilmiş. Aslında hukuksuzluk başında başlamış. Taşucu Limanı'nın Silifke halkından koparılmasına karşı mücadele edeceğiz. Burası hukuksuz bir şekilde gasp ediliyor. El birliğiyle bu gaspa dur diyeceğiz.”

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