Meteoroloji’den birçok kente sağanak yağış uyarısı! İşte son hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 10 Temmuz Pazar günü yurt genelinde beklenen yerel kuvvetli sağanak yağışlara karşı vatandaşları uyardı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 10 Temmuz Pazar günü için yurt geneline sağanak yağış uyarısında bulundu.

Vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istenilen açıklamada şöyle denildi:

* “10.07.2022 Pazar Günü ilk saatlerden itibaren Marmara'nın güney ve doğusu ( İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Balıkesir ve Çanakkale'nin doğusu ) ile zamanla Batı Karadeniz (Bolu Düzce, Karabük, Zonguldak ile Kastamonu, Sinop ve Bartın'ın iç kesimleri) , İç Anadolu'nun kuzeybatısı (Ankara, Eskişehir ve Çankırı) , Afyonkarahisar ve Kütahya çevreleri ile Çorum'un batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır”

İlginizi Çekebilir İstiklal Caddesi'nde bayram yoğunluğu