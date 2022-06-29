Meteoroloji’den güncel hava durumu açıklaması! Bu illerde yaşayanlar dikkat…

Meteoroloji'den yapılan güncel hava durumu tahminlerine göre sağanak yağışlar perşembe ve cuma günü etkisini gösterecek. Öte yandan 5 il için de sarı kodlu uyarı verildi. İşte gün gün hava durumu tahminleri...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu tahminlerini sosyal medyadan duyurdu.

Yedi günlük tahminleri içeren haritayla birlikte yapılan açıklamada, “(30 Haziran – 6 Temmuz 2022) Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde biraz artacağı, ancak iç kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. ” denildi.

BATI KARADENİZ’E UYARI

Öte yandan Yarın (Perşembe) öğleden sonra Bolu, Karabük, Çankırı çevreleri ile Düzce'nin güneybatısı, Zonguldak’ın iç kesimleri, Bartın'ın iç kesimleri, Kastamonu'nun güneyi ve Ankara'nın kuzeyinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, dik yamaçlarda heyelan riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

5 İLE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji, birçok ili meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyardı. Meteoroloji, 30 Haziran Perşembe günü için (yarın) Ankara, Bolu, Çankırı, Kastamonu, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce’ye ‘sarı kodlu’ uyarı yayımladı.

VALİLİKTEN ANKARA UYARISI

Ankara Valiliği’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Yarın öğleden sonra Çamlıdere, Kızılcahamam, Çubuk, Akyurt ve Kalecik’te yağışlar kuvvetli. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, fırtına, heyelan riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer berildi.