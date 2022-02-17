MHP’li belediyeden MHK üyesine 1 milyonluk ihale

Kamudaki ‘Pazarlık’ usulü ihalelerden biri daha tanıdığa gitti. MHP’li Etimesgut Belediyesi’nin ihalesi Seçkin Odabaşı’nın şirketine verildi.

Deniz AYHAN

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MHP'li Etimesgut Belediye Başkanlığı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 21 Ocak 2022'de ihaleye çıkarak “Muhtelif Gıda Malzemesi” alacağını duyurdu. İhale doğal afet, salgın hastalık, can ve mal kaybı tehlikesi gibi acil durumlarda kullanılması gereken ancak kamu ihalelerinde istenmeyeni eleme amacı olarak kullanıldığı gerekçesiyle tartışılan ‘Pazarlık' usulüyle yapıldı.

5 BİN GIDA PAKETİ

Belediyenin 12 kalem gıda malzemesinden oluşan 5 bin gıda paketi alacağı belirtildi. İhaleye üç firma geçerli teklif sunarken, 28 Ocak 2022'de MHP MYK Üyesi Seçkin Odabaşı'nın ortaklarından ve tek yetkilisi olduğu Yesa İnşaat Turizm, Grafik, Tasarım, Reklam, Organizasyon şirketi ile 2 milyon 310 bin TL'lik sözleşme imzalandı.

15 GÜN İÇERİSİNDE

Böylece kamudaki ‘Pazarlık' usulü ihalelerden biri daha tanıdığa gitmiş oldu. Satın alınan muhtelif gıda maddesi, sözleşme imzalandıktan sonra 15 gün içerisinde Etimesgut Belediye Başkanlığı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü deposuna teslim edilecek.