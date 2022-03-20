Millet bahçelerine milyonlar harcandı

Erdoğan’ın ‘Kek yersiniz’ diye tanıttığı millet bahçelerine son 3 yılda 40 milyon lira harcandı. Durum tepki çekti...

Deniz AYHAN

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Vatandaş yiyecek ekmek bulamayıp askıda bayat ekmek kuyruklarına girerken; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ‘Kek yersiniz' diyerek tanıttığı millet kıraathanelerine milyonlar harcandı. Cumhur İttifakı belediyeleri, millet kıraathanesi yapımında birbirleriyle yarıştı. Son olarak Manisa'nın AKP'li Şehzadeler Belediyesi de millet kıraathanesi için 13.5 milyon TL ödedi. Son üç yılda millet kıraathaneleri için harcanan tutar 40 milyon lirayı geçti.

Sözleşme imzalanan millet kıraathanelerinden bazıları şöyle:

■ Şanlıurfa Halfeti Belediyesi 19 Ağustos 2021'de 1 milyon 595 bin TL'lik sözleşme imzaladı.

■ İstanbul AKP'li Ümraniye Belediyesi, 14 Eylül 2021'de 15 milyon 474 bin TL'lik sözleşme imzaladı.

■ Ankara AKP'li Mamak Belediyesi, 31 Mayıs 2021'de 6 milyon 94 bin TL'lik sözleşme imzaladı.

■ İstanbul AKP'li Kağıthane Belediyesi 1 Mart 2021'de 679 bin 615 TL ödedi.

■ Bursa AKP'li Kestel Belediyesi 1.5 milyon TL ödedi.

■ Kütahya AKP'li Tavşanlı Belediyesi 1 milyon 377 bin TL'lik sözleşme imzaladı.

■ AKP'li Sivas Esentepe 719 bin TL'lik sözleşme imzalandı.

■ Amasya AKP'li Suluova Belediyesi 4 milyon 88 bin TL ödedi.

■ İstanbul AKP'li Güngören Belediyesi 3 milyon 390 bin TL'lik sözleşme imzaladı.

■ Bingöl AKP'li Solhan Belediyesi 2 milyon 154 bin TL'lik sözleşme imzaladı.

■ Şanlıurfa AKP'li Eyyübiye Belediyesi'ne 674 bin TL ödendi.

■ Antalya'nın AKP'li Kepez Belediyesi'ne 16 Ocak 2020'de 314 bin TL ödendi.

■ MHP'li Çankırı Belediyesi 7 Mayıs 2020'de 2 milyon 334 bin TL'lik sözleşme imzaladı.