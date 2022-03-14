Moto kurye yasağı kalktı mı? Moto kuryeler bugün çalışıyor mu?

İstanbul'da başlayan kar yağışı nedeniyle motor kullanan kuryelerin sipariş götürmesi yasaklanmıştı. Etkili kar yağışı ile karşı karşıya kalan İstanbul’da alınan önlemler arasında yer alan motor ve scooter kullanım yasağı hakkında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından açıklama yapıldı. Vali Yerlikaya, 14 Mart Pazartesi günü saat 10:00'dan itibaren motorsiklet ve elektrikli scooter yasağının kalkacağını, moto kuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verileceğini duyurdu.

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Geçtiğimiz dört günü etkili kar yağışı altında geçiren İstanbul’da alınan önlemler kapsamında motorsiklet ve elektrikli scooter kullanımı yasaklamıştı. Kaygan zeminde hayati tehlikelerin oluşmasını önlemek için alınan bu önlemlerle birlikte moto kuryelerin de trafiğe çıkması yasaklamış hale gelmişti. Yasakların sona erip, ermedikleri İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından paylaşıldı.

MOTOR KURYE YASAĞI KALKTI MI?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, trafiğe çıkış yasağıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

“Kıymetli İstanbullular;

14 Mart Pazartesi 10:00'dan itibaren

Motosiklet

Elektrikli scooter ve

Motokuryelerin

Trafiğe çıkışlarına İZİN VERİLECEKTİR”