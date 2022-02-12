Muhalefetin tarihi buluşmasından ilk fotoğraf

Muhalefetteki 6 partinin genel başkanları, güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasının son hali için bir araya geldi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çağrısı üzerine Millet İttifakı’nı oluşturan 6 siyasi partinin liderleri bugün bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ankara Ahlatlıbel’deki Çankaya Belediyesi Tesisleri’nde buluştu.

Parlamenter sistem ile ilgili çalışmanın değerlendirileceği toplantı öncesi liderler birlikte poz verdi.

Liderlerin ‘yuvarlak masa’ toplantısında ana gündem maddelerinin ‘güçlendirilmiş parlamenter sistem’ çalışması, seçimlere yönelik iş birliği olanakları, seçimin kazanılması halinde ‘parlamenter sisteme geçiş’ süreci planlaması ve Cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceği olması bekleniyor.

Liderlerin bu ilk buluşmasının ardından devamının da geleceği ifade ediliyor. İttifakın nasıl genişleyeceği, seçim öncesi ve sonrası sürecin planlanmasının yanı sıra en kritik konulardan olan muhalefetin Cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceği konusunda görüş alışverişinde bulunulabileceği ifade ediliyor.

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