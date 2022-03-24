Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması sil baştan: FETÖ’cü savcılar delil toplama yerine delil karartmışlar

Kahramanmaraş’ta 13 yıl önce helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi lideri Muhsin Yazıcıoğlu’nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Yıllarca Malatya’da bekletilen soruşturmaya bakan özel yetkili savcıların FETÖ'den ihraç edilmeleri üzerine dosya, kazanın yaşandığı Kahramanmaraş Başsavcılığı'na gönderildi. Kaza kırımla ilgili üniversitelerde görevli 9 kişilik bilirkişi heyeti oluşturuldu.

Özgür CEBE

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Kahramanmaraş'ın Göksun İlçesindeki helikopter kazasında hayatını kaybeden BBP eski Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili sır perdesi 13 yıl sonra aralanıyor.

25 Mart 2009 günü yaşanan kaza sonrası başlatılan soruşturma, kapatılan Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülüyordu. 15 Temmuz’daki darbe girişimi sonrasında soruşturmaya bakan savcılar FETÖ'den ihraç edildi. SÖZCÜ'nün üst düzey yargı kaynaklarından elde ettiği belge ve bilgilere göre FETÖ’den ihraç edilen savcıların yürüttüğü soruşturmada bir arpa boyu yol alınamadığı ortaya çıktı.

FETÖCÜ SAVCILARIN YÖNLENDİRMESİYLE YALANCI TANIKLIK

Delillerin toplanması yerine FETÖ lideri Fetullah Gülen'in talimatıyla soruşturmaya gizem katıp sulandırmaya çalıştığı iddia edilen FETÖ'cü savcıların bazı tanıkları yönlendirdikleri belirtildi. İfadelerine başvurulan, aralarında asker ve polislerin de bulunduğu kişiler, tanık sıfatıyla verdikleri beyanda, helikoptere dış müdahalede bulunulduğunu, hatta roketli saldırıya uğradığını gördüklerini söyledikleri dosyaya girdi.

Ancak bu tanıklar sonraki tarihlerde ifadelerinden vazgeçip “Biz öyle bir şey demedik” dedi. 17 kişi hakkında Kahramanmaraş Ağır Ceza Mahkemesinde, “Yalan tanıklık, suç uydurma, silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlarından dava açıldı.

GİZLİ TANIKLARLA SORUŞTURMAYI SULANDIRDILAR

İhraç edilen FETÖ'cü savcıların 7 kişiyi gizli tanık yaparak ifadelerini aldıkları ancak ifadelerin dosyadaki delillerle hiçbir şekilde örtüşmediği de tespit edildi. Yine FETÖ elebaşı Gülen'in talimatlarıyla soruşturmaya bakan savcıların da yönlendirmesiyle dosyaya ihbar mektubu gönderildiği ve bu mektupta helikoptere önceden çipli bir manyetik telefon gizlendiği ve helikopterin elektronik aksamlarının etkisiz hale getirilerek düşürüldüğü, Yazıcıoğlu'nun yanındaki bilgi ve belgelerin çalındığı iddialarıyla soruşturmanın sağlıklı yürütülmesinin önüne geçtikleri kaydedildi.

İsimsiz, imzasız ve tarihsiz ihbarlarla sözde Ergenekon ve Balyoz davasında yargılanan üst düzey rütbeli komutanlar hakkında hiçbir delil olmaksızın şikâyette bulunan bazı tanıkların ise halen FETÖ üyeliğinden yargılandıkları belirlendi.

4 SAVCI 9 KİŞİLİK KARMA BİLİRKİŞİ HEYETİ

Sır perdesi halen aralanamayan kazanın, tüm yönleriyle ortaya çıkarılması için 4 savcı görevlendirdi. Ayrıca teknik üniversitelerde görevli 9 kişiden oluşturulan karma bilirkişi heyeti de kaza kırımıyla ilgili nihai bir rapor hazırlamak üzere görevlendirildi. Dosyanın bir örneği de bilirkişi kuruluna teslim edildi.

Helikopterin ‘kaza kırım sonucu mu, yoksa bir dış müdahale sonucu mu?’ düşürülüp düşürülmediğinin tespit edilmesi için deliller tek tek titizlikle incelemeye alındı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili FETÖ'cü savcı ve polislerin kendi aralarında geçen ByLock yazışmaları da ayrıca incelemeye alındı.

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