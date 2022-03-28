Oldubittiye getirilen Yatağan yoluna iptal kararı

Muğla’nın Yatağan ilçesine yapılma kararı verilen “Geçiş Yolu” için Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı davaya Muğla 3. İdare Mahkemesi iptal kararı verdi. CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, “Vatandaşları mağdur eden yol yeniden düzenlenmeli” dedi.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla'nın Yatağan ilçesi garajı önüne yapılmak istenen ‘Battı Çıktı Geçiş Yolu'nun durdurulması için Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı davaya Muğla 3. İdare Mahkemesi işlemlerin iptali kararı verdi. CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, “Vatandaşları mağdur eden yol yeniden düzenlenmeli” dedi.

Süleyman Girgin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na çağrıda bulunarak vatandaşları mağdur eden yol için gerekli düzenlemelerin yapılmasını istedi.

HAYALLER BATTI ÇIKTI GERÇEKLER OLDUBİTTİ

Yapılması düşünülen projenin bir seçim yatırımı olduğunu belirten Girgin şunları söyledi:

“Garaj önünde battı çıktı yapılarak, trafik akışı güvenli ve rahat bir hale gelirken, bulvar kenarında oluşturulacak modern cepler ile sürücülerin işyerleri önünde kolayca duraklamaları ve alış veriş yapmalarının önü açılacak.

İnönü Bulvarı Karayolları Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak ivedilikle ticarete açılacak' denilerek seçim vaadinde bulunulan yol, kurum görüşleri alınmadan ulaşım ana planıyla uygunluğu kontrol edilmeden, kentteki günlük yaşam ve kentin olağan kullanımı dikkate alınmadan yapıldı.

Kısacası bir oldubittiyle getirilen proje sonunda maalesef vatandaşlarımız ve esnaflarımız mağdur edilmiştir. Sayın bakan en son sorduğumuz soruya da Yatağan Geçiş Yolu için ‘standartlara uygun' şeklinde cevap vermişti. Mahkeme kararı ile kamu yararı bulunmadığı tescil edilen otobanımsı yol için tekrar soruyoruz; vatandaşların mağduriyetini gidermek için çalışmanız var mı?”

GÜVENLİ DEĞİL

Mahkeme, bilirkişi raporuna dayanarak, Yatağan Şehir Geçiş Yolu Projesi uygulaması sonrası oluşan durumun mevcut imar planları ve dolayısıyla uygulamalara aykırı olduğunu belirten Girgin,

“Can ve mal güvenliği yönünden gerekli düzenleme ve işaretlemeler yapılmamıştır. Güvensiz, trafik güvenliğini tehlikeye sokan kavşak düzenlemeleri mevcuttur.

Güvenli yaya geçitleri yoktur. Karayoluna yapılabilecek geçişler nedeniyle trafik düzeni ve güvenliğinin olumsuz etkilenmesi gibi temel gerekçelerin yanında başka gerekçeler de sayarak Yatağan Geçiş Yolu'nun şehircilik ilkelerine, planlama tekniklerine, planlama esasları ve kamu yararına uygun olmadığı sonucuna varıyor.

Mahkeme kararının gerekçesinde özellikle, projenin ilgili belediyelerle koordineli bir şekilde yürütülmemesini de sayıyor” diye konuştu.

STANDARTLARA UYGUN OLMADIĞI TESCİLLENDİ

Başından beri bu projedeki eksiklikleri dile getirdiklerini de sözlerine ekleyen Girgin,

“Soru önergeleri verdik, Bütçe görüşmelerinde bakana doğrudan sorduk. Ulaşım ana planıyla uygunluğu kontrol edilmesini, Muğla Büyükşehir Belediyesi ile koordineli yapılmasını, kentteki günlük yaşam ve kentin olağan kullanımının dikkate alınmasını talep ettik.

Yapıldı mı? Hayır.

Üstelik Bakanlık ‘Standartlara uygun' diyerek vatandaşların itirazlarını yok saydı. Hatta, kimsenin istemeyeceği kazalarla karşılaştık ve karşılaşıyoruz. Şimdi mahkeme bütün itirazlarımızın doğruluğunu tescilledi. Ne olurdu en başından sesimize kulak verseydiniz de, acı olaylar yaşamasaydık” dedi.

REVİZE PROJE ACİLEN HAYATA GEÇİRİLMELİDİR

Bakanlığın büyükşehir belediyesi ile birlikte koordinasyonlu olarak yolu yeniden revize etmesi gerektiğini de belirten Girgin,

“Hem esnafın hem de halkın mağduriyetlerini giderebilmek için ‘En kısa zamanda en hızlı ne yapabiliriz, nasıl çözüm üretebiliriz” şeklinde bir anlayışla birlikte ortak paydada buluşulması ve gerekli çalışmaların bir an önce başlatılması gerekmektedir.

Mevcut projenin daha faza vatandaşlarımızın mağduriyetini artırmadan, daha modern ve ihtiyaçlara cevap veren, yerel yönetimlerimizin de içinde bulunduğu bir süreç ile mahkeme kararındaki tüm hususları karşılayacak şekilde revize proje hayata geçirilmelidir” ifadelerini kullandı.

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