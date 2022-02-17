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Onur Kumbaracıbaşı son yolculuğuna uğurlandı

Vefat eden eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Onur Kumbaracıbaşı için Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Şeref merdivenlerinde tören düzenlendi.

Zekeriya ALBAYRAK
Yayınlanma: 14:14 - 17 Şubat 2022 Güncellenme:
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Onur Kumbaracıbaşı son yolculuğuna uğurlandı

Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanvekilleri Haydar Akar ve Celal Adan, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, eski TBMM Başkanları Bülent Arınç ve Cemil Çiçek, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, milletvekilleri ve ailesi katıldı.

Törende Kumbaracıbaşı'nın özgeçmişi okunarak, saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra Meclis Camii imamı Ahmet Yedekçi dua okudu.

BAHÇELİ’NİN ÖNE GELMESİNİ İSTEDİ

Kumbaracıbaşı’nın cenazesi, Kocatepe Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Öte yandan, cenaze sırasında MHP Genel Başkanı Bahçeli arka tarafta yürüyünce Kılıçdaroğlu, Bahçeli’nin öne gelmesini ve Bahçeli’ye yer verilmesini istedi.

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