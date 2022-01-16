Osman Kavala: Kala kala dış güç olarak bir ben kaldım

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, tutuklu Osman Kavala’yı Silivri Cezaevi’nde ziyaret etti. Kavala, “Amerika’ya, Rusya’ya, Almanya’ya, Fransa’ya bir şey söyleyemiyor. Elde kala kala dış güç olarak bir ben kaldım, bir de Soros” dedi.

Başak KAYA

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yarın hakim karşısına çıkacak iş insanı Osman Kavala ile Silivri Cezaevi'nde görüştü.

Özel, “Osman Kavala hakkında düzenlenen iddianamedeki iddialar teker teker çökmüştür, Osman Kavala serbest bırakılmıştır. Ancak kendisini olmayan bir jürinin başkanı yerine koyan Tayyip Erdoğan'ın ‘Kararı tanımıyorum’ sözleri üzerine Kavala, tekrar hukuksuz bir biçimde tutuklanmıştır. Haksız ve hukuksuz tutuklamanın bir an önce sonlandırılması gerekmektedir” dedi.

Kavala ise şu değerlendirmelerde bulundu:

AVRUPA KONSEYİ'NİN YAPTIRIMINDAN BEN UTANIRIM

– Beni mahkeme beraat ettirdi ama onun kafasında beraat etmediğim için bana aynı delillerle yeni bir dava açıldı. İddianamede, ‘Henri Barkey ile yoğun irtibatı var, bu da casus olduğunun kanıtıdır' deniyor. Ama ‘Barkey üst düzey ve yetenekli bir casus olduğu için bu irtibatı somutlaştıramadık' deniyor. İki yerde somutlaştırılmış.

– Biri, benim büromun çatısında bir baz istasyonu var, Barkey de aynı gün aynı saat aralığında aynı baz istasyonundan yararlanmış. Ben büromdayım, o da muhtemelen İstiklal Caddesi'nde yürüyor. İstiklal caddesinden geçenler benim büromun çatısındaki baz istasyonundan yararlanır. Buna yoğun irtibat deniyor. Bir diğeri de darbe sonrası Türkiye'yi kimlerin yöneteceğini belirlemek için yurtdışında toplantı yaptılar deniyor. Aynı iddianamede onun Almanya'da, benim Fransa'da ayrı ülkelerde olduğumuz da yazıyor ama buna da irtibat demişler.

BU DURUMA GETİRMEMELERİ LAZIM

– Avrupa Konseyi, yaptırım uygularsa bu Türkiye açısından çok vahim olacak. Türkiye'nin kurucusu olduğu bir konsey tarafından cezalandırılmasından ben utanırım. Yaptırım kararından memnun olmam. Bu duruma getirmemeleri lazım. Bu konuyla ilgili Erdoğan ile Çavuşoğlu'nun basına yansıyan yaklaşımları arasında fark var. Avrupa Konseyi'nin yaptırımları dış müdahale olarak yorumlanamaz. Türkiye'nin kurucusu olduğu bir konseyin müdahalesi olarak bakmak lazım.

– Amerika'ya, Rusya'ya, Almanya'ya, Fransa'ya bir şey söyleyemiyor. Elde kala kala dış güç olarak bir ben kaldım, bir de Soros kaldı. Benimle de Soros'la da araları çok iyiydi. Bir hukuk devletinde bir davanın sanığı hakkında ülkeyi yönetenler en az 10 kez olumsuz beyanda bulunamaz. Bu süreçten, mahkemenin etkilenmeyeceği nasıl beklenebilir.

ERDOĞAN’IN HUKUK TANIMAZLIĞI

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel ise şu değerlendirmede bulundu:

– Osman Kavala hakkında düzenlenen iddianame, FETÖ’cülerin ortaya koyduğu iddialara dayanmaktadır ve bu iddialar teker teker çökmüştür, Osman Kavala serbest bırakılmıştır. Ancak kendisini olmayan bir jürinin başkanı yerine koyan Tayyip Erdoğan'ın ‘Kararı tanımıyorum’ sözleri üzerine Kavala, tekrar hukuksuz bir biçimde tutuklanmıştır.

– Tayyip Erdoğan'ın hukuk tanımazlığının hukuksuz sonuçlarını Osman Kavala çekmemelidir, Türkiye'nin hiçbir yurttaşı çekmemelidir. Bu uzun süren haksız ve hukuksuz tutuklamanın bir an önce sonlandırılması gerekmektedir. Türkiye, yürütme erkinin ve başındaki kişinin mahkemelere, hukuka müdahale etmediği bir ülke olmak zorundadır. Cumhuriyet Halk Partisi, hakimlerin, siyasi demeçlerle yönlendirilmediği, delillerle ve vicdanlarıyla karar verdiği bir ülkeyi hedeflemektedir.

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