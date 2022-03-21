Özlem Ağ’ı bıçaklayan kocayı tahliye eden savcı ve hakim için karar

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Tokat'ta Özlem Ağ'ı 23 yerinden bıçaklayan boşanma aşamasındaki eşinin tahliyesini isteyen savcı ile tahliye eden hakimin görev yerlerini değiştirdi.

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Tokat’ta eşini bıçaklayan Samet Ağ’ın tahliye edilmesiyle ilgili davada HSK’nın inceleme izni verdiği hakimin Şırnak Silopi’ye, savcının ise Bitlis Mutki’ye geçici olarak görevlendirilmesine karar verildi…

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: EY HAKİM NASIL SERBEST BIRAKIRSIN…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat’ta boşanma aşamasında olduğu eşi Özlem Ağ’ı barışmaya gittiği baba evinde 23 yerinden bıçaklayan zanlı Samet Ağ’ın, 3 ay sonra serbest bırakılmasına sert tepki göstermişti…

Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı:

*Kadına karşı şiddetle mücadele konusunda yine kadınlardan yana tarafız. Aile içi şiddeti şikayete tabi olmaktan çıkardık, resen takip edilen suçlar arasına aldık. Dün MYK toplantım vardı.

*Tokat'taki Özlem kardeşimizin 23 yerden ahlaksız, adi eşi tarafından bıçaklandığını öğrendim. Dikkat edin 23 yer. Ne yaptılar diye Adalet Bakanlığı'nın da sunumu vardı, sordum.

*Meğerse 3 aydan sonra serbest bırakmışlar adamı. Hemen araştırdık, hamdolsun tekrar bu adi herifi içeri almışlar.

*Hemen irtibatı kurduk, Tokat milletvekilimiz Özlem hanım takip edecek, ben de takip edeceğim.

*2.5 yaşında da çocuğu var. 23 yerden bıçaklıyor. Ey hakim sen nasıl oluyor da böyle birisini serbest bırakıyorsun. Hakim böyle tasarruf yapıyor, sonra yargıya hakaret. Ne hakareti.

*Sen bu adamı serbest bırakıyorsan bununla ilgili söylenmesi neyse bunu ben sana söylerim. Sonuna kadar da takip edeceğiz, daha bitmedi işimiz.

*Bakanıma da bunu söyledim, bunu yakın takibe alacaksın, beni de bilgilendireceksin, atılması gereken adımı atacağız. Bu hakim de olabilir, savcı da olabilir. Adalet ortada kalmaz, onun için de gereğini yapacağız.

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