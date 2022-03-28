Polis anketinden çıkan sonuç: Sayın Süleyman Soylu bu yanlıştan dönmelidir

Emniyet Sen Genel Başkanı Faruk Sezer, sosyal medya hesabından, "Yeni çıkartılan polis atama ve yer değiştirme yönetmeliğinin sonuçları polislerimize ve teşkilatımıza fayda sağlar mı?" diye sordu. Ankete 2 bin 207 kişi katıldı. Yüzde 94.5'i "Hayır" dedi. Sezer, "Sayın Süleyman Soylu bu yanlıştan dönmelidir" çağrısında bulundu.

Sozcu.com.tr

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Polislerin atama ve yer değiştirmelerini yeniden düzenleyen bölge yönetmeliğine tepkiler dinmiyor. Son olarak Emniyet Sen Genel Başkanı Faruk Sezer’in, sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği anketten çarpıcı bir sonuç çıktı.

“Yeni çıkartılan polis atama ve yer değiştirme yönetmeliğinin sonuçları polislerimize ve teşkilatımıza fayda sağlar mı?” sorusunun yöneltildiği ankette 2 bin 207 oy kullanıldı. Ankete katılanların tamamına yakını “Hayır” dedi.

Sezer anketi ve sonuçlarını SÖZCÜ’ye şöyle değerlendirdi:

Biz değişik bir yol izlemeye başladık.

Meslektaşlarımız, kendi isimleriyle hareket etmeye çekiniyorlar… Sürgünler, tayinler vs…

Bu nedenle artık farklı araçlar kullanacağız. Anket bunlardan biri.

Özel anketler de yapıyoruz… Meslektaşlarımızla illerde yüz yüze anketler yaptırıyoruz. Henüz o tamamlanmadı.

Öte yandan Telegram grubu açıyoruz. Çünkü meslektaşlarım burada isimlerini, telefonlarını yazmak zorunda değil. Telegram grubuna bir rumuzla katılabiliyorlar. Biz tüm üyelerin polis olduklarını tek tek kontrol edeceğiz tabi…

Dünkü anketimiz yeni bölge yönetmeliği ile ilgiliydi. Meslektaşlarımızın %94,5 “bize zararı olacak” diyerek yönetmeliğe karşı oy verdi. %5,5 evet çıktı ama onların bir kısmı bana özelden mesaj atarak yanlışlıkla “evet” verdiklerini söylediler.

“POLİS ARKADAŞLARA HAKLARINI ARAMAYI ÖĞRETMEYE ÇALIŞIYORUZ”

Bizim yapmaya çalıştığımız aslında meslektaşlarımıza haklarını aramayı öğretebilmek. Bu bilinci oluşturmak. İşte bu adımlarla ufak ufak bunları yaparak başlarını kaldırıyorlar. Ama sadece bir tweet attı diye arkadaşlarımız zora koşuluyor.

Biz, bu anketlere oy verdirerek, canlı yayınlar yaparak bu korkuyu yıkmaya çalışıyoruz. Son yaptığımız canlı yayına 3 bin kişi katıldı.

“İşte burda sizlere, eşlerinize, çocuklarınıza söz hakkı vereceğiz, siz konuşmuyorsanız bile çocuklarınızı konuşturun” dedik. Bir bilinç oluşturmaya çalışıyoruz. Bu sürecin başlangıcı bu anket. Devamı gelecek.

Ortalama 3-4 bin kişilik anketlerde Türkiye’nin geleceği oylanıyor bazen, burda bizim 2 bin 200 kişi de az değil diye düşünüyorum.

SÜLEYMAN SOYLU’YA ÇAĞRI

Emniyet Sen Genel Başkanı Faruk Sezer, sosyal medyada şu çağrıda bulundu: Sayın @suleymansoylu bu yanlıştan dönmelidir.”

Faruk Sezer şöyle devam etti:

“Buradan HER SABAH siyaset kurumuna sesleneceğim. Emniyet teşkilatının onlarca sorunu var ve sorunlar her dönem biraz daha artıyor.

Eğer sorunu çözmek istiyorsanız, sorunu, sorunu çıkartanlardan dinlerseniz çözemezsiniz. Sorunu, sorunun mağdurlarından dinlerseniz çözebilirsiniz.”

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