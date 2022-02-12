Polis mermisiyle ölen Yağmur’un ailesi: Bu kadar ucuz mu?

Kaçan araca ateş açan trafik polisleri, 15 yaşındaki ortaokul öğrencisi Yağmur'un ölümüne neden oldu. Valilik araçta uyuşturucu ve şarjör bulunduğunu açıkladı. Ancak genç kızın ölümünden sorumlu tutulan iki polis savcılıktan, aracın sürücüsü Serhat K., ise hakimlikten adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Acılı aile, "Ortada 15 yaşında bir çocuğun canı var. Her şey bu kadar ucuz mu" diyerek karara itiraz edeceklerini söyledi.

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Bakırköy D-100 karayolunda polisin ‘dur' ihtarına uymayarak kaçan araca yönelik açılan ateşte 15 yaşındaki Yağmur hayatını kaybetmişti. Ateş eden 2 trafik polisi önce açığa alınmış ardından sevk edildikleri nöbetçi savcılık tarafından serbest bırakılmıştı.

Polisin dur ihtarına uymayarak kaçan ve İstanbul Valiliğinin açıklamasında aracında bir miktar uyuşturucu bulunduğu belirtilen sürücü 22 yaşındaki Serhat Kaya ise, Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

VALİLİK ‘ARAÇTA UYUŞTURUCU YAKALANDI’ DEDİ

Acılı aile, ortaokul son sınıf öğrencisi Yağmur Alparslan’ın ölümünün ardından hem tetiği çeken polislerin hem de olaya sebebiyet veren sürücünün serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Karara itiraz edeceklerini söyleyen Yağmur Alparslan’ın dayısı Metin Gezen SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, “Valiliğin açıklaması da var. Şahısın aracında uyuşturucu yakalanıyor. Ama buna rağmen neden serbest bırakıyorlar anlam veremedik” dedi.

“EHLİYETİ YOK DİYE KAÇIYOR”

Metin Gezen yaşanan olayı ise şöyle anlattı;

“Benim yeğenim ortaokul 8. sınıfa gidiyor. Boş zamanlarında da harçlığını kazanmak için pearciing (bir çeşit küpe) yapıyordu. Serhat Kaya denen şahıs ona pirsing yaptırıyor. Parasını sonra vereceğini söylüyor.

Yağmur’un parası bitince, onu arayıp 100 lirasını istiyor. Serhat da ‘tamam gel paranı vereyim’ diyerek yanına çağırıyor.

Bizim kız da gidiyor. Çocuk bunu arabasına bindirip bir süre gezdiriyor. O sırada trafik polisleri arabayı çevirmek isteyince, sürücü ehliyeti olmadığı için durmayıp kaçıyor.

Araçta uyuşturucu da olduğu söyleniyor. Polis önce araca çarpıyor, durduğunu zannedince araçtan iniyor, sürücü kaçmaya devam edince arkasından üç polis ateş ediyor.”

‘ÜÇ ŞARJÖR MERMİ SIKIYORLAR, SÜRÜCÜYE İSABET ETMİYOR’

Trafik polislerinin üç şarjör mermi ateşlediklerini belirten Gezen, “Nasıl oluyorsa bu mermiler sürücüye değil de yanında oturan yeğenime isabet ediyor. Ama kız orda can çekişirken kovalamaca bir süre daha devam ediyor. Sonra da yakalanıyor.” dedi.

‘ZATEN KISTIRMIŞSINIZ NEDEN ATEŞ EDİYORSUNUZ’

Kaçan aracın ters yola girdiğini ve kıstırıldığını anlatan Gezen, “Üç tane polissiniz, zaten kaçacak yerleri yok. Neden ateş ediyorsunuz? Diyelim ki ateş etmeleri gerekti, lastiklere neden ateş etmiyorsunuz” diye sordu.

‘KIZIMIZI TOPRAĞA VERİRKEN ONLAR SERBEST KALDI’

Yeğenin vücudunun arkasından kalbine giren tek bir kurşunla hayatını kaybettiğinin kendilerine söylendiğini belirten Gezen, “Biz kızımızı toprağa verirken, polislerin de o şahsın da en ağır cezayı almasını beklerken, onlar serbest kalıyor. Ortada 15 yaşında bir çocuğun canı var. Bu kadar ucuz mu herşey” ifadelerini kullandı.

‘AFGANLAR SURİYELİLER HER GÜN BIÇAKLI KAVGA EDİYOR…’

Gezen ayrıca, “Zeytinburnu’nda gözümüzün önünde Suriyeliler ve Afganlar her gün çatışıyor, birbirlerine bıçak çekiyorlar, polis gelip bir tane ateş etmiyor. Sadece Türklere mi uygulanıyor bu kural” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Gezen avukat aracılığıyla pazartesi günü serbest bırakılan polislerle sürücü Serhat Kaya’nın tutuklanmaları için sulh ceza hakimliğine başvuracaklarını söyledi.

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