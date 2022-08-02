Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol’un kapısına dana dili bırakıldı: Adım adım cinayet planladılar

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, ofisinin bulunduğu binaya kimliği belirsiz kişilerce 'dana dili' bırakıldığını duyurarak, "Hakkında adım adım cinayet planlandığını" söyledi.

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Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, ofisinin bulunduğu binaya kimliği belirsiz kişilerce ‘dana dili’ bırakıldığını duyurdu. Şenol, hakkında cinayet girişimi planlandığı yönünde iddialarda bulundu.

DANA DİLİ BIRAKMIŞLAR

Şenol, olayı şöyle anlattı:

*29 Temmuz 2022 tarihinde akşamüzeri ofisimin bulunduğu binaya girdiğimde, yanda bulunan otopark görevlisi tarafından “Hocam Avcı adlı bir hastanız size selam söyledi” notunu iletti.

*Ardından ofisimdeki sekreterim ve bina görevlisi, benim bulunduğum katın merdivenlerine bırakılmış 2 adet dana dili bulduklarını, fotoğraflayıp sonra attıklarını bildirdi.

“GEÇ BİR SAATTE UĞRAMAM NEDENİYLE GİRİŞİM BERTARAF EDİLDİ”

*Binanın altında bulunan kafe görevlileri de bir hastamın bana 2 adet limonata yollattığını, kendi bırakmak istememe nedeni olarak “Esin Hoca böyle şeyleri sevmez” dediğini iletti.

*İlgili şahsın sosyal medya aracılığıyla da paylaştığı cinayete hazırlık vurguları ve çeşitli tetikçiler eliyle planlandığı izlenimini güçlendiren girişimin, o gün oraya geç bir saatte uğramam nedeniyle bertaraf edilmiş olduğumu anlıyorum.

“BAKANLIK VE YETKİLİ MERCİLER SEYİRCİ KALIYOR”

*Bu kan dondurucu planlı cinayet girişimi, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı gibi konuyla ilişkili takipleri olması gereken bakanlık ve mercilerin ben ve birkaç bilim insanına yapılan tüm şiddet dolu tacizlere seyirci kalırken ve yargı suç kabul edip izlemezken olmaktadır.

EMNİYET HAREKETE GEÇTİ

*Daha önce defalarca basın paylaştı, bizler anlattık ama seyredildi. Kişi hakkında emniyet birimleri gerekli işlemleri başlatarak harekete geçmiştir. İlişkili bulunduğu tüm grupların araştırılmasını konunun organize olabileceğini bildirdik. Ben koruma talebinde bulundum.

“UZUN SÜREDİR AŞI KARŞITLARINDAN TEHDİT ALIYORUM”

*Bunun yakın bir fiziksel tehdit olduğunu algıladım. Uzun süredir ‘AŞI KARŞITI ; PLANDEMİKÇİ’ hesaplardan tehidit alıyor ve suç duyurularında bulunuyorum.

*Ancak bizim yaptığımız suç duyuruları “ifade özgürlüğü” ya da “adres bulunamadı” şeklinde karşılık buluyor.

KİMLİĞİ SAPTANDI

Karakola suç duyurusunda bulunmaya gittiğini belirten Şenol, bina ve otoparktaki kameralar izlenerek şüpheli kişinin sosyal medyada Op.Dr. M.Y. olarak ve sahte doktor olarak bilinen, Büyük Uyanış Derneği üyesi kişi olduğunun saptandığını belirtti. Şüpheli kişinin sosyal medya hesabının emniyet tarafından takibe alındığını açıkladı.

ŞÜPHELİDEN PAYLAŞIM: İLK KİŞİ ANKARA’DA ÖLMÜŞ OLACAK İKİNCİSİ İSTANBUL’DA…

Şüpheli M.Y.’nin 28 ve 29 Temmuz 2022 tarihlerinde yaptığı paylaşımlarında, “Geldim dairenin kapısı açık bekliyorum, buralarda ya da evin orada olacağım…Oyunda ilk iki kişi Ankara’da ölmüş olacak. Oyunun ikinci bölümü İstanbul’da olacak. Adım adım, saat saat, bu oyun çok eğlenceli olacak…” gibi ifadeler kullandığı, “Av oyunu”, “Şehirde av”, “Kanlı şölen” gibi etikelere yer verdiği görüldü. Bir paylaşımında Esin Davutoğlu Şenol’a da benzeyen resmin aralarında bulunduğu 3 resim paylaştığı görülen şüphelinin, bu paylaşımıyla cinayeti planlandığı kişileri ilan ettiği öne sürüldü.

DANA DİLİNİN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Prof. Dr. Şenol, ofisinin bulunduğu binaya bırakılan dana dilinin fotoğrafını da sosyal medya hesabından paylaştı.

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