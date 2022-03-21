Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan ayı ne zaman başlıyor?

11 ayın sultanı Ramazan ayı sonrasında Ramazan bayramı kutlanacak. Ramazan ayının her sene farklı bir tarihe denk gelmesi nedeniyle vatandaşlar bu sene ‘Ramazan bayramı ne zaman başlıyor?' sorusuna bir yanıt arıyor. 2022 yılında Ramazan bayramı 2 Mayıs Pazartesi günü başlıyor.

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Ramazan ayında oruçlar tutulup, namazlar kılınacak ardından büyük heyecan ile de bayram beklenmeye başlanacak. İslam alemi Ramazan’ın bitiş tarihini ve Ramazan Bayramı’nın hangi güne denk geldiğini araştırıyor.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayı içinde olan ve ‘Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 27 Nisan'da idrak edilecek.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2022 Ramazan ayı, 2 Nisan tarihinde başlayacak. 1 Mayıs tarihinde de sona erecek.