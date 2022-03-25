Ramazan ne zaman, ilk oruç ne zaman?

30 gün boyunca oruç ibadeti gerçekleştirileceği Ramazan ayı için artık kısa bir süre kaldı. Bin aydan daha hayırlı olarak görülen Kadir Gecesi'ni de içinde bulunduran en mübarek vakitlerin ayı Ramazan ayı 2 Nisan tarihinde başlayacak.

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Müslümanlar mübarek Ramazan ayını ibadetlerini gerçekleştirmek için heyecanla bekliyorlar. Nisan ve Mayıs aylarında, mübarek Ramazan ayını idrak ettikten sonra Ramazan Bayramı başlayacak.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

2022 Ramazan ayı, 2 Nisan tarihinde başlayacak. 1 Mayıs tarihinde de sona erecek.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayı içinde olan ve ‘Bin Aydan Daha Hayırlı’ olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 27 Nisan’da idrak edilecek.

EN UZUN ORUÇ SİNOP’TA, EN KISA ORUÇ HATAY’DA

Ramazan ayının son günü olan 1 Mayıs’ta ise; en erken imsak saat 03.21’de yine Iğdır’da, son imsak da 04.35’te İzmir ve Muğla’da gerçekleşecek. Son gün ilk iftar 19.01’de Hakkari’de, son iftar 20.18’de Edirne’de yapılacak. Ramazan ayının son gününde Sinop’ta yaşayanlar 15 saat 56 dakika oruçlu kalarak en uzun orucu tutacak, Hatay’da yaşayanlar ise 15 saat 22 dakika ile en kısa orucu tutacak. (DHA)