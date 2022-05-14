Rize’de havalimanı açıyorlar, İstanbul’da havalimanı yıkıyorlar

Neden kapatıldığı bilinmeyen Atatürk Havalimanı’nın pistlerinin yıkılması için iş makineleri hazır! Aynı gün iktidar Rize'de havalimanı açılışı yapıyor...

Sozcu.com.tr

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Türkiye’nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilen ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün hizmete açılıyor.

Rize’de havalimanı açıldığı gün, yıkılıp Millet Bahçesi yapılacağı duyurulan İstanbul Yeşilköy'deki Atatürk Havalimanı'nın iki pistinin kırılması için iş makineleri ve kamyonlar sahneye çıktı. Araçların üzerinde millet bahçesi projesi için düzenlenen ihalede 2 milyar 127 milyon liralık teklif veren Yapı&Yapı firmasının logosu bulunuyor.

Havalimanındaki bu gelişmeyi İBB İYİ Parti Meclis Üyesi Ali Kıdık’ın sosyal medya hesabından paylaşarak Türkiye’ye durdu.

Kıdık, Atatürk Havalimanı’nın yıkılmaya başlandığını duyurduğu paylaşımında, bu duruma tepki göstererek şunları kaydetti: “Niyet belli, zihniyet belli. Dün Katar Emiri Ankara'ya geldi, bugün Rize Havalimanı açılışı var ve bugün aynı zamanda Atatürk Havalimanı’nın yıkılmaya başlandığı gün olacak. Siz milli değil milli değerlerin düşmanısınız. Artık yoruma gerek yok niyetinizi alenen belli ettiniz!” dedi.

Atatürk Havalimanı'ndan kendi çektiği videoyu da paylaşan Kıdık şunları söyledi:

“Arkamda sıra sıra iş makineleri dizilmiş. Anlaşılan, bir oldu bittiyle yapılan ihale sonrası yıkımına başlanacak. Bugün aynı zamanda Rize Havalimanı açılıyor. Yani, Rize Havalimanını açtıkları günü Atatürk Havalimanını da yıktıkları gün olarak kayıtlara geçmek istiyorlar.”

KAR YAĞINCA BAKANLAR ATATÜRK HAVALİMANI'NA İNMİŞTİ

Ocak ayındaki yoğun kar yağışı sırasında yeni açılan İstanbul Havalimanı sınıfta kalmış, pistleri kapanmıştı. İstanbul Havalimanı kapalıyken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla İçişleri Bakanı ve Ulaştırma Bakanı İstanbul’a gönderilmiş ama bakanlar İstanbul Havalimanı yerine Atatürk Havalimanına inmek zorunda kalmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kapatılan Atatürk Havalimanı ile ilgili, “Heba olmasına izin vermeyeceğiz. 2023'ten sonra açacağız” demişti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı bu açıklamaya Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Atatürk Havalimanı hikayesi kapandı gitti. Zaten oranın kuzey ve güney pistinin millet bahçesi olarak yapılması için işe başlanıyor” şeklinde yanıt vermişti.

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