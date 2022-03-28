Rus müzakere heyetini taşıyan uçak Atatürk Havalimanı’na indi

İstanbul'da yapılacak görüşmeler öncesi Rus heyetini taşıyan uçak Atatürk Havalimanı'na indi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında dün yapılan görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin İstanbul’da yapılması karara bağlandı.

İstanbul’da yarın Rusya ve Ukrayna arasında yapılacak müzakere için Rus heyeti İstanbul’a geldi. Rus heyetini taşıyan uçak saat 16.15 sıralarında Atatürk Havalimanı’na indi.

Rus Başkonsolosluğu yetkilileri tarafından karşılanan heyet, yoğun güvenlik önlemi alınarak kalacakları Çırağan Sarayı'na geçti. DHA-İHA

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