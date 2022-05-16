Rus oligarkların Türk vatandaşı yapıldığı iddiaları meclis gündeminde

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın başlamasını ardından başka ülkelerdeki yatırımları dondurulan veya el konulan Rus oligarkların yatırım yapmak için Türkiye’yi tercih ederek Türk vatandaşlığı hak kazandığı iddialarını TBMM gündemine taşıdı. CHP’li Özel, Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay’a savaştan sonra Türk vatandaşlığı kazanan Rus vatandaş sayısını sordu.

İlker KILIÇASLAN

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CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, 24 Şubat başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından başka ülkelerdeki yatırımları dondurulan veya yatırımlarına el konular Rus oligarklardan bir kısmının yatırım için Türkiye'yi tercih ettiği ve bu yöntemle Türk vatandaşlığı hakkı kazandığı iddialarını bir soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı.

“250 BİN DOLARA VATANDAŞLIK ALACAKLARA 2 AY EK SÜRE TANINDI”

CHP Grup Başkanvekili Özel açıklamasında, 12 Nisan tarihinde yabancılar için Türk vatandaşlığı ücretinin Bakanlar kurulu kararıyla 250 bin Dolardan 400 bin Dolar'a çıkartıldığını hatırlatarak şu ifadelere yer verdi:

“250 bin Amerikan Dolarının düşük olduğu, Türk vatandaşlığının satıldığına yönelik eleştirilerin kamuoyunda sıkça dile getirilmesi üzerine, 12 Nisan 2022 tarihli Bakanlar Kurulu'nda bu miktarı 400 bin Amerikan Dolarına çıkartılması kararı alınmıştır.

Ancak, bu karara ilişkin yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de ancak bir ay sonra 13 Mayıs 2022 tarihinde yapılmış ancak 1 ay sonra yani 13 Haziran 2022 günü yürürlüğe gireceği kararlaştırılmıştır. Hal böyle olunca, 250 bin Amerikan Doları ile konut alarak vatandaş olabileceklere iki ay ek süre tanınmıştır.

Bu durum da tartışmalara neden olmuştur. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 10 Mayıs günü düzenlediği basın toplantısında 25 bin 969 yabancı yatırımcının gerekli kriterleri sağlayarak vatandaşlık hakkı kazandığını açıklamıştır.”

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY’A 4 MADDELİK SORU

CHP'li Özel açıklamasının devamında, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından başka ülkelerde yatırımlarını dondurulan veya el konulan Rus oligarkların Türkiye ile çok yakın ilişki içerisinde olduğunu ve bu nedenle yatırım için Türkiye'yi tercih ettiğini ifade ettiğini ifade etti.

Yatırım yolu ile bazı Rus oligarkların Türk vatandaşlığı iddialarının gündemde olduğunu ifade eden CHP'li Özel, Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay tarafından cevaplanmak üzere TBMM'ye 4 maddelik soru önergesi sunduğunu ifade etti.

CHP'li Özel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın şu soruları yanıtlamasını istedi:

“Bu kapsamda konut edinimi yoluyla Türk vatandaşlığına hak kazanmak için gerekli 250 bin Amerikan Dolarının 400 bin Amerikan Doları'na çıkarılacağının açıklandığı 12 Nisan ile önergenin yanıtlandığı tarih arasında konut edinimi yoluyla Türk vatandaşlığına hak kazanan kişi sayısı kaçtır?

Bu kişilerin uyruklarına göre dağılımı nedir? Bugüne kadar yatırım marifetiyle vatandaşlık hakkı kazananların uyruklarına göre dağılımı nedir?

Konut edinimi yoluyla kaç kişi kaç konut alarak Türk vatandaşlığına hak kazanmıştır? Bu yolla sağlanan kaynak ne kadardır?

Diğer yöntemlerle Türk vatandaşlığına hak kazananların vatandaş olmasıyla Türkiye'ye sağlanan kaynak ne kadardır?

Konut edinimi ya da başka yollarla Rusya – Ukrayna Savaşı'nın başladığı 24 Şubat 2022'den itibaren Türk vatandaşlığı hakkı kazanan Rusya Federasyonu vatandaşı sayısı kaçtır? Bu kişiler hangi yollarla vatandaşlığa hak kazanmıştır?”

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