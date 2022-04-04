‘Sabıkalı savcı’ haberinden yargılanan gazetecilerin beraat kararı onandı

İstinaf Mahkemesi, SÖZCÜ hakkında iddianame hazırlayan savcı Asım Ekren’in ‘irtikap’ suçundan yargılandığını Cumhuriyet gazetesinde haber yapan Seyhan Avşar ile bu haber sozcu.com.tr'de yayınlandığı gerekçesiyle SÖZCÜ İnternet Sorumlu Müdürü Necdet Önemli hakkında "terörle mücadelede görev almış kamu görevlisini hedef göstermek" suçundan verilen beraat kararını onadı.

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SÖZCÜ gazetesi hakkında iddianame hazırlayan Savcı Asım Ekren'in, 2002 yılında Osmaniye'de görev yaptığı sırada yürüttüğü “çocuğun nitelikli cinsel istismarı” dosyasında şüphelilerden haksız menfaat temin etmeye çalıştığı iddiasıyla “irtikap” suçundan 10 ay hapis ve para cezasına çarptırıldığı ortaya çıkmıştı.

Bu skandalı haber yapan eski Cumhuriyet muhabiri Seyhan Avşar ile bu haberin sozcu.com.tr’de yayınlanması sonrası SÖZCÜ İnternet Sorumlu Müdürü Necdet Önemli, İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “terörle mücadelede görev almış kamu görevlisini hedef göstermek” suçundan yargılanmıştı.

Yerel mahkeme 16 Mart 2021 tarihinde, atılı suçun unsurlarının oluşmadığını gerekçe göstererek Avşar ile Önemli’nin ayrı ayrı beraatlerine hükmetmişti.

Yerel mahkemenin verdiği beraat kararına cumhuriyet savcısının itiraz etmesinin ardından dosya İstinaf Mahkemesi'ne taşındı. Dosya üzerindeki incelemesini tamamlayan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği beraat kararını onadı.

OYBİRLİĞİYLE ESASTAN RET

Ceza Dairesi'nin kararında, “Sanıkların savunmaları ve tüm dosya kapsamı ile sanığın leh ve aleyhindeki toplanan tüm kanıtları inceleyip, irdeleyen ve iddianın reddine ilişkin sebepleri karar yerinde ayrı ayrı gösteren, savunmayı tercih nedenlerini açıklayan, aleyhteki kanıtları hükümlülük için yeterli görmeyen mahkemenin beliren takdir ve kanaati karşısında istinaf başvurusunda bulunan cumhuriyet savcısının ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiştir” ifadelerine yer verildi. Oybirliği ile istinaf başvurusunun esastan reddine karar verildi.

AVUKAT YILMAZ: BU YAKLAŞIMLAR YARGIYA ZARAR VERİR

SÖZCÜ gazetesinin avukatı İsmail Yılmaz ise bu davaların yargıya zarar verdiğini belirterek, şunları söyledi:

– Yargıyı, böylesine gereksiz davalarla boş yere oyalamak, kimsenin hayrına değildir. İstanbul Adliyesi eski basın savcısı Asım Ekren'in “irtikap” suçundan mahkum olmasını haber yapmak basın özgürlüğü kapsamındadır. Bu haberi yazan gazetecileri mahkum etme çabasına girenler elleri boş dönmüştür.

– Aynı savcı yandaş medyada “kahraman savcı” diye defalarca haber yapıldı. Bu şekilde övünce ifşa edilmiş olmuyor, ancak eleştiri tarzı haber yapınca mı ifşa edilmiş oluyor? Bu anlayışa göre reklam serbest, eleştiri yasak. Bu davalar, bu yaklaşımlar yargıya zarar vermektedir.