Şanlıurfa’da toplu taşımaya 1 yılda üçüncü zam

AKP’li Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma ücretlerine bir yıl içerisinde üçüncü zammı yaptı. Böylelikle yıl başında 3.50 kuruş olan tam bilet ücreti 5 lira 50 kuruşa yükselmiş oldu.

Ahmet KAYA

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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin 3 Ocak 2022’den itibaren uygulama kararı aldığı toplu taşıma ücretleriyle 1 lira 80 kuruş olan öğrenci taşıma ücreti 2 liraya, 2 lira 70 kuruş olan tam bilet ücreti 3 lira 50 kuruşa, 2 lira 40 kuruş olan öğretmen bileti ise 3 liraya yükselmişti.

Geçtiğimiz Mart ayında alınan kararla ise, öğrenci bileti 2 lira 50 kuruş, tam bilet ücreti 4 lira 50 kuruş, öğretmen bileti de 4 lira oldu.

Önceki gün toplanan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi, 4.50 kuruş olan tam bilet ücretini 5 lira 50 kuruşa, 2 lira 50 kuruş olan öğrenci biletini 3 liraya, 4 TL olan öğretmen taşıma ücretini de 5 TL'ye yükseltildi.

Böylelikle 3 Ocak 2022’ta 2 lira olan öğrenci taşıma ücreti 3 lira, 2 lira 70 kuruş olan tam bilet ücreti 5 lira 50 kuruş, 3 lira olan öğretmen taşıma ücreti de 5 liraya yükselmiş oldu.

YIL BAŞINDA 3,50 ŞİMDİ 5,50

Şanlıurfa'da bir yılda üçüncüsü yapılan toplu taşıma zammı bugünden itibaren uygulamaya geçerken, vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi tarafından kente getirileceği açıklanan ancak gelişi sık sık ertelenen troleybüslerin biran önce getirilmesini istedi.

DEVA Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Ahmet Tüysüz ise, AKP'li Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım zammını sosyal medya hesabından, “Yakıtın litresi 30 TL olduğu halde bunu biletlere zam olarak yansıtmayan belediyemize halkımız adına teşekkürü borç biliriz” şeklinde ironiyle eleştirdi.

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