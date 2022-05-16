Son seçim anketleri: AKP günden güne eriyor

Seçime az bir süre kala AKP'yi üzen bir anket daha yayımlandı. ORC Araştırma'nın 15 aylık derlediği verilere göre AKP'nin oyları günden güne eriyor. İşte partilerin güncel oy oranları...

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Seçimlere az bir süre kala yayımlanan anket AKP’yi bir kez daha üzdü. ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki, sosyal medyadan AKP, CHP ve İYİ Parti’nin 15’er aylık dönemdeki oy değişimlerinin yer aldığı anketi paylaştı.

AKP’nin Şubat 2021 – Mayıs 2022 arasındaki oy değişimi şöyle;

Şubat 2021 yüzde 36,8

Mayıs 2022 yüzde 28,0

CHP’nin Şubat 2021 – Mayıs 2022 arasındaki oy değişimi şöyle;

Şubat 2021 %22,3

Mayıs 2022 %24,1

İYİ Parti’nin Şubat 2021 – Mayıs 2022 arasındaki oy değişimi şöyle;

Şubat 2021 yüzde 10,8

Mayıs 2022 yüzde 18,4

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