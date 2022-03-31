Seçim kanunu Meclis’ten geçti! Seçim barajı düştü

Seçim barajının yüzde 7'ye indirilmesini de içeren seçim kanunu teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

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TBMM Genel Kurulu'nda Milletvekili Seçim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlendi. Görüşmelerin sonunda teklif kabul edildi ve yasalaştı. Kabul edilen yasa ile, seçim barajı yüzde 7 olarak uygulanacak.

İttifakın aldığı oy toplamı ülke barajını geçtiği takdirde, seçim çevrelerinde milletvekili hesabı ve dağılımı, ittifak içinde yer alan her bir partinin o seçim çevresinde almış olduğu oy sayısı dikkate alınarak yapılacak.

GRUP KURMA ŞARTI KALKTI

Siyasi partilerden grup kurma şartı aranmayacak. Seçime katılma yeterliliği elde eden parti, ilçe, il ve büyük kongrelerini üst üste iki defa ihmal etmemiş olma koşuluyla seçime katılma hakkını muhafaza edecek.

SEÇİM KURULLARI

İl seçim kurulu başkanı ve asıl üyeleri ile yedek üyeleri, 2 yılda bir ocak ayının son haftasında, il merkezinde görev yapan, kınama veya daha ağır disiplin cezası almamış, en az birinci sınıfa ayrılmış ve birinci sınıfa ayrılma niteliklerini kaybetmemiş hakimler arasından, adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonunca ad çekme suretiyle tespit edilecek. Ad çekmeye katılacak hakimin bulunmaması durumunda ise başkan ve asıl üyeler ile yedek üyeler en kıdemli hakimden başlayarak belirlenecek.

KÜTÜK DÜZENLEMESİ

Kütük düzenlemesi nedeniyle hiçbir seçmen oy kullanma hakkından yoksun bırakılamaz. Adres kayıt sisteminde görünmeyenler, en son geçerli adres kayıt bilgileri kapsamında seçmen kütüğüne kaydedilecek.

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