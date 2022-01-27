Sedef Kabaş’tan Adalet Bakanı Gül hakkında suç duyurusu

‘Cumhurbaşkanı'na hakaret' iddiasıyla tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş, tutuklanmadan önce kendisi hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Fahrettin ÖZTÜRK

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Gazeteci Sedef Kabaş, katıldığı bir televizyon programında AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözleri nedeniyle 22 Ocak’ta ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçlamasıyla tutuklanmıştı.

ADALET BAKANI PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Sedef Kabaş, henüz tutuklanmadan önce sosyal medya hesabı üzerinden kendisi hakkında “Milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımızı hedef alan, edepten nasipsiz, çirkin sözleri lanetliyorum. Haset ve nefretten doğan bu hadsiz ve hukuksuz ifadeler, milletin vicdanında ve adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacaktır” ifadeleriyle paylaşım yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül hakkında, avukatı Uğur Poyraz aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

KABAŞ’IN AVUKATI DUYURDU

Sedef Kabaş’ın avukatı Uğur Poyraz, kendi sosyal medya hesabından, müvekkili Kabaş adına Adalet Bakanı Gül hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

“HERKES KONUŞSA BİLE SUSMASI GEREKEN ADALET BAKANI KONUŞUNCA…”

Avukat Poyraz, konuyla ilgili yaptığı paylaşımda “Herkes konuşsa bile susması gereken Adalet Bakanı Abdulhamit Gül konuşunca Sedef Kabaş’ın özgürlüğü haksız ve hukuksuz kararlarla elinden alındı. Bugün müvekkilem adına Abdulhamit Gül hakkında İstanbul C. Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundum. Bakalım savcılık ne yapacak?” ifadelerini kullandı.

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