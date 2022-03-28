Sinop’un kaderi 30 gün sonra belli olacak

Sinop'ta yapılması planlanan Nükleer Santrale ilişkin ÇED raporuna karşı açılan davanın karar duruşması Samsun'da yapıldı. Mahkeme, kararını duruşma yapmadan 1 ay sonra açıklayacağını belirtti. Duruşmayı takip eden çevreci dernekler ise karardan umutlu olduklarını söyledi.

İsmail AKDUMAN

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Sinop’ta yapılmak istenen ve vatandaşların tepkisini çeken nükleer santralle ilgili ÇED raporunun iptali için çevreci dernekler tarafından açılan dava Samsun Bölge İdare Mahkemesi’nde yapıldı. Bölgedeki illerden gelen çevreciler, siyasi parti temsilcilerinin katıldı.

“BİLİRKİŞİ RAPORU GERÇEKLİĞİ İFADE ETMİYOR”

Davanın avukatlarından Mehmet Horuş, bilirkişi raporunda eksikler olduğuna dikkat çekerek, “Atıklar sorunu konuşulmadan, su konusu konuşulmadan ÇED raporundan bahsedilemez. Bilirkişi raporları gerçekliği ifade etmemektedir. Dava konusunun iptalini talep ediyoruz. Bütünüyle dışa bağımlı bir proje ile karşı karşıyayız, enerjinin verimli kullanılması söz konusu değil. Usulen de ÇED raporu ihlal edilmiştir” dedi.

TTB avukatı Verda Ersoy da sağlık ile ilgili sorunların belirtilmesine rağmen dikkate alınmadığını kaydederek, “Radyolojik ve radyolojik olmayan zararları fazlasıyla mevcuttur. Kansere kesin neden olan maddeler bilirkişi tarafından rapor edilmiş. Fakat dikkate alınmamış. ‘Sağlık sektörüne katkı sunacak’ denmiş. Daha çok hasta ve daha çok hastalık ile mi katkı sunulacaktır. Eksik bir rapordur. ÇED raporunun iptalini talep ediyoruz” diye konuştu.

“İPTAL EDİLMESİNİ BEKLİYORUZ”

Samsun Çevre Platformu Başkanı Mehmet Özdağ mahkemenin 30 gün sonra duruşma yapmadan kararı açıklayacağını belirterek, “Ülkemiz, yenilenebilir enerjinin çok az kullanılıyor. Oysa sağlıklı ve çevre dostu enerjiye dönüyor dünya. Diğer ülkeler nükleer santralleri kapatmaya başladı. Bunlar, santral yapmak için her yolu deniyorlar. Mahkemenin sonucundan çok umutluyuz. Elimiz çok güçlüydü ve bütün eksiklikleri anlattık. Bir ay sonra ÇED raporunun iptal edileceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

TBB BAŞKANI SAĞKAN ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPTI

Mahkeme heyetinin, sonucu taraflara yazılı olarak bildireceğini açıklamasının ardından Samsun Adliyesi önünde ortak bir basın açıklaması yapıldı.

Burada konuşan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Av. R. Erinç Sağkan, Türkiye'nin yakın geçmişinin en önemli çevre davalarından birisine tanıklık ettiklerini ifade ederek şunları söyledi:

“Bu tarihi duruşma gösterdi ki; Türkiye'nin taşına, toprağına, havasına, suyuna sahip çıkan, hepimizin yaşam hakkını savunan yurtsever insanlar var. Barolar var, avukatlar var. STK'lar var, siyasi parti temsilcileri, meslek örgütleri var. Biz de TBB ve barolar olarak bu verilen kutlu mücadeleye bir nebze olsun destek olmak için bugün buradaydık ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı için nerede bir hak ihlali varsa bu mücadeleye destek vermek için orada olacağız.

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