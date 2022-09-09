Sırp çete lideri, İstanbul’da öldürüldü

Sırbistan’daki en etkin suç örgütlerinden ‘Skaljari’ çetesinin lideri İstanbul Şişli’de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Eşi ve çocuklarının yanında öldürülen Jovan Vukotiç’in Interpol tarafından da Kırmızı Bülten’le arandığı öğrenildi.

Habip ATAM

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Sırbistan'da Skaljari ve Kavaka grupları arasındaki çatışma İstanbul'a uzandı. Skaljari suç örgütünün elebaşı Jovan Vukotiç, Mecidiyeköy'de silahlı saldırıya uğradı.

5 EL ATEŞ ETTİ

İddiaya göre, Vukatiç eşinin ve oğlunun da bulunduğu bir araçta ilerliyordu. Bu sırada motosikletli 2 kişi yaklaştı. Saldırganlar tabancayla 5 el ateş etti. Vukotiç vücuduna isabet eden 4 kurşunla hayatını kaybetti.

KOKAİN HESAPLAŞMASI

Olayla ilgili İstanbul polisi çalışma başlattı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin olayla ilgili çalışmasının sürdüğü öğrenildi.

2014'TEN BU YANA HUSUMET VAR

Vukotiç'in elebaşı olduğu Skaljari çetesi ve Sırbistan'ın en etkin suç gruplarından Kavaka arasında 2014'ten bu yana husumet vardı. İki grup arasında 2014'te İspanya Valensiya Limanında kaybolan 300 kilo kokain sebebiyle bir dizi çatışma yaşanmıştı. O çatışmalarda bazı suç örgütü üyeleri de öldürülmüştü.

ÜLKESİNE İADE EDİLMİŞTİ

Öldürülen Jovan Vukotiç'in İnterpol tarafından uyuşturucu suçundan arandığı, sahte kimlikle ülkemize girdiği anlaşıldı. Vukotiç'in 2018'de de Antalya'da yakalandığı, ülkesine iade edildiği öğrenildi. Vukatiç'in 15 ay cezaevinde yattıktan sonra serbest kaldığı belirtildi.

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